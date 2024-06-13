Ведущие вузы России подняли цены на обучение

13 июня 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

МФТИ стал лидером по темпам роста стоимости обучения среди топ-10 вузов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии нового учебного года российские вузы анонсировали повышение стоимости обучения. Согласно информации, опубликованной газетой «Ведомости», ведущие учебные заведения страны пересмотрели цены на свои образовательные программы. Московский физико-технический институт (МФТИ) стал лидером по темпам роста стоимости обучения среди топ-10 вузов России по версии RAEX. «Стоимость программы прикладная математика и физика увеличилась с 389 тыс. до 467 тыс. руб., информатика и вычислительная техника — с 432 тыс. до 519 тыс. руб., ядерная физика и технологии — с 504 тыс. до 605 тыс. руб.», — сообщает издание. Представитель пресс-службы МФТИ объяснил, что университет стремится сбалансировать коммерческую стоимость обучения и затраты на подготовку студентов, в результате чего последние годы наблюдается планомерное увеличение платы за обучение. Так, в следующем учебном году средняя стоимость обучения в МФТИ достигнет приблизительно 560 тысяч рублей. Помимо МФТИ, ряд других известных учебных заведений также пересмотрели цены на образовательные услуги. В МГИМО ожидается рост стоимости на 4,5-13%, в ВШЭ — на 6,5%, а в СПбГУ — на 4,5%. Эти изменения отражают общую тенденцию на рынке высшего образования России, связанную с необходимостью обеспечения качественного уровня образовательного процесса в условиях экономических изменений. В Госдуме предложили компенсировать повышение платы за обучение по ряду специальностей, напоминает RT. Студенты получат возможность покрыть разницы в стоимости обучения, которая может возникнуть в результате ежегодной индексации платы за образование. Это касается тех случаев, когда студенты зачислены на коммерческой основе и заключили договор об обучении до повышения цен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии нового учебного года российские вузы анонсировали повышение стоимости обучения. Согласно информации, опубликованной газетой «Ведомости», ведущие учебные заведения страны пересмотрели цены на свои образовательные программы. Московский физико-технический институт (МФТИ) стал лидером по темпам роста стоимости обучения среди топ-10 вузов России по версии RAEX. «Стоимость программы прикладная математика и физика увеличилась с 389 тыс. до 467 тыс. руб., информатика и вычислительная техника — с 432 тыс. до 519 тыс. руб., ядерная физика и технологии — с 504 тыс. до 605 тыс. руб.», — сообщает издание. Представитель пресс-службы МФТИ объяснил, что университет стремится сбалансировать коммерческую стоимость обучения и затраты на подготовку студентов, в результате чего последние годы наблюдается планомерное увеличение платы за обучение. Так, в следующем учебном году средняя стоимость обучения в МФТИ достигнет приблизительно 560 тысяч рублей. Помимо МФТИ, ряд других известных учебных заведений также пересмотрели цены на образовательные услуги. В МГИМО ожидается рост стоимости на 4,5-13%, в ВШЭ — на 6,5%, а в СПбГУ — на 4,5%. Эти изменения отражают общую тенденцию на рынке высшего образования России, связанную с необходимостью обеспечения качественного уровня образовательного процесса в условиях экономических изменений. В Госдуме предложили компенсировать повышение платы за обучение по ряду специальностей, напоминает RT. Студенты получат возможность покрыть разницы в стоимости обучения, которая может возникнуть в результате ежегодной индексации платы за образование. Это касается тех случаев, когда студенты зачислены на коммерческой основе и заключили договор об обучении до повышения цен.