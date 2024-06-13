В ДНР уничтожено спецподразделение ВСУ, которое называли «головорезами»

В Новомихайловке (Донецкая область) ВС РФ уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, которую называют спецподразделением «головорезов». Об этом заявил военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец.
«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет», — поделился Перец, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что название «головорезы» подтверждали и пленные, которые были освобождены в Новомихайловке.
Новомихайловка была взята под контроль еще в апреле, передает МК.RU. Штурм населенного пункта шел месяц. После этого началась зачистка районов от скоплений ВСУ, а также обезвреживание мин. Подробнее — в материале URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Новомихайловке (Донецкая область) ВС РФ уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, которую называют спецподразделением «головорезов». Об этом заявил военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. «Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет», — поделился Перец, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что название «головорезы» подтверждали и пленные, которые были освобождены в Новомихайловке. Новомихайловка была взята под контроль еще в апреле, передает МК.RU. Штурм населенного пункта шел месяц. После этого началась зачистка районов от скоплений ВСУ, а также обезвреживание мин. Подробнее — в материале URA.RU.