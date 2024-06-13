В ДНР уничтожено спецподразделение ВСУ, которое называли «головорезами»

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Украинскую 232-ю бригаду пленные российские военные называли спецподразделением «головорезов», рассказал Перец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новомихайловке (Донецкая область) ВС РФ уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, которую называют спецподразделением «головорезов». Об этом заявил военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец.

«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет», — поделился Перец, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что название «головорезы» подтверждали и пленные, которые были освобождены в Новомихайловке.

Новомихайловка была взята под контроль еще в апреле, передает МК.RU. Штурм населенного пункта шел месяц. После этого началась зачистка районов от скоплений ВСУ, а также обезвреживание мин. Подробнее — в материале URA.RU.

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В Новомихайловке (Донецкая область) ВС РФ уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, которую называют спецподразделением «головорезов». Об этом заявил военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. «Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет», — поделился Перец, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что название «головорезы» подтверждали и пленные, которые были освобождены в Новомихайловке. Новомихайловка была взята под контроль еще в апреле, передает МК.RU. Штурм населенного пункта шел месяц. После этого началась зачистка районов от скоплений ВСУ, а также обезвреживание мин. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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