ВСУ выбили из Новомихайловки: как продвигались ВС РФ и чем важна эта точка

Российские войска успешно завершили операцию по освобождению Новомихайловки на Донецком направлении. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что 21 апреля с территории поселка ВСУ выбила бригада морской пехоты ВС РФ. URA.RU cобрало важные факты об этой точке в Марьинском районе ДНР.
ВС РФ завершили многомесячный штурм
Вооруженные силы России освободили территорию поселка Новомихайловка. 21 апреля завершился многомесячный тяжелый штурм завершился в этом населенном пункте разгромом противника. Таким образом открылся фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские войска проводят зачистку домов на окраине поселка, обезвреживают мины и закрепляются на взятых рубежах.
Чем важна Новомихайловка для российских войск
Вооруженные Силы РФ переключились на Новомихайловку после взятия Марьинки в декабре 2023 года. Потеря Новомихайловки оказала тяжелые последствия для угледарской и марьинской группировок ВСУ, поясняют военные эксперты. Дело в том, что Угледар имеет важное стратегическое значение благодаря расположению на возвышенности и застройке многоэтажными домами.
Из района Угледара украинские войска имеют возможность обстрела важной для России железной дороги, соединяющей восточный и южный фронт. К тому же город является важнейшей точкой для установления полного контроля над Донбассом.
Как проходили бои за Новомихайловку
Российская армия провела 3 апреля наступление на Южно-Донецком направлении, чтобы «взять в клещи» Новомихайловку. Войска ВС РФ продвинулись возле поселка как с юга, так и с севера. Севернее Новомихайловки российская бронетехника атаковала в районе дачного поселка «Машиностроитель». Как сообщили тогда военкоры, он уже практически наполовину был под контролем российских войск.
Российские войска установили флаг на руинах одного из зданий в центре Новомихайловки 4 апреля. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «Рыбарь». 21 марта ВСУ вынуждены были отступить и сдать центр Новомихайловки.
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