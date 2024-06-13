Компания МТС отразила одну из самых мощных DDoS-атак

МТС: DDoS-атака на компанию велась одновременно из пяти стран
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, мтс, логотип
В МТС отметили, что хакеры тщательно подошли к взлому, однако у них не получилось Фото:

Хакеры из пяти стран пытались взломать сеть МТС. В компании заявили о самой мощной за год DDoS-атаке.

«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств», — рассказал представитель компании, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что это стало самой мощной DDoS-атакой за год.

Взломщики пытались пробить систему около двух часов. Атака шла на более 500 IP-адресов телеком-оператора. Система «МТС RED», которая разработана для защиты от DDoS-атак, не дала хакерам произвести взлом.

Хакеры целились на сетевое оборудование — маршрутизатор. Если бы их план удался, то это привело бы к отключению интернета в целом регионе. В компании уточнили, что злоумышленники тщательно готовили взлом.

Ранее RT сообщал, что в России обсуждается создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. Однако в Минцифры такую идею не поддержали. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что для таких задач уже есть ФСБ.

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Хакеры из пяти стран пытались взломать сеть МТС. В компании заявили о самой мощной за год DDoS-атаке. «Атака на сеть широкополосного доступа в интернет МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств», — рассказал представитель компании, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что это стало самой мощной DDoS-атакой за год. Взломщики пытались пробить систему около двух часов. Атака шла на более 500 IP-адресов телеком-оператора. Система «МТС RED», которая разработана для защиты от DDoS-атак, не дала хакерам произвести взлом. Хакеры целились на сетевое оборудование — маршрутизатор. Если бы их план удался, то это привело бы к отключению интернета в целом регионе. В компании уточнили, что злоумышленники тщательно готовили взлом. Ранее RT сообщал, что в России обсуждается создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. Однако в Минцифры такую идею не поддержали. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что для таких задач уже есть ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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