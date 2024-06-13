Компания МТС отразила одну из самых мощных DDoS-атак

Хакеры из пяти стран пытались взломать сеть МТС. В компании заявили о самой мощной за год DDoS-атаке.
«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств», — рассказал представитель компании, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что это стало самой мощной DDoS-атакой за год.
Взломщики пытались пробить систему около двух часов. Атака шла на более 500 IP-адресов телеком-оператора. Система «МТС RED», которая разработана для защиты от DDoS-атак, не дала хакерам произвести взлом.
Хакеры целились на сетевое оборудование — маршрутизатор. Если бы их план удался, то это привело бы к отключению интернета в целом регионе. В компании уточнили, что злоумышленники тщательно готовили взлом.
Ранее RT сообщал, что в России обсуждается создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. Однако в Минцифры такую идею не поддержали. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что для таких задач уже есть ФСБ.
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