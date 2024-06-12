12 июня 2024
11 июня 2024

В ЯНАО ребенок сел за квадроцикл и перевернулся

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале ребенок перевернулся на квадроцикле
На Ямале ребенок перевернулся на квадроцикле Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 12-летний подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает госавтоинспекция Ямала.

«В лесном массиве, расположенном на территории Пурпе-1 в Губкинском, 12-летний подросток, управляя квадроциклом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщает источник в Telegram. Мальчик получил телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в поселке Приозерном (ЯНАО) 12 июня мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. Водитель получил травмы.

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В Губкинском (ЯНАО) 12-летний подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает госавтоинспекция Ямала. «В лесном массиве, расположенном на территории Пурпе-1 в Губкинском, 12-летний подросток, управляя квадроциклом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщает источник в Telegram. Мальчик получил телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что в поселке Приозерном (ЯНАО) 12 июня мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. Водитель получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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