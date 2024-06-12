В ЯНАО ребенок сел за квадроцикл и перевернулся

На Ямале ребенок перевернулся на квадроцикле
В Губкинском (ЯНАО) 12-летний подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает госавтоинспекция Ямала.
«В лесном массиве, расположенном на территории Пурпе-1 в Губкинском, 12-летний подросток, управляя квадроциклом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщает источник в Telegram. Мальчик получил телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в поселке Приозерном (ЯНАО) 12 июня мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. Водитель получил травмы.
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