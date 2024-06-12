На заводе-банкроте Роскосмоса в Миассе продлили конкурсное производство

На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру Роскосмоса, продлили конкурсное производство. Как следует из картотеки арбитражных дел, срок увеличен на шесть месяцев.
«Продлить срок конкурсного производства, открытый в отношении должника — АО „Миасский машиностроительный завод“ на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действуют до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в определении суда.
Согласно документу, завершится процесс 18 декабря. За неделю до даты Селищев обязан подать отчет о результатах проделанной работы. Суд рассмотрел также иное заявление, суть которого не раскрыта. Отмечено, что ходатайство рассмотрено на закрытом заседании. В июне также рассмотрен обособленный спор, детали которого тоже не разглашаются.
Конкурсное производство на ММЗ суд ввел в ответ на требования Россельхозбанка. Соответствующее заявление финансовая организация подала в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. Вопрос о продлении перед кредиторами поставил Селищев.
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