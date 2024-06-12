12 июня 2024

На заводе-банкроте Роскосмоса в Миассе продлили конкурсное производство

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Процедуру суд подлил до декабря
Процедуру суд подлил до декабря Фото:

На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру Роскосмоса, продлили конкурсное производство. Как следует из картотеки арбитражных дел, срок увеличен на шесть месяцев.

«Продлить срок конкурсного производства, открытый в отношении должника — АО „Миасский машиностроительный завод“ на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действуют до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в определении суда.

Согласно документу, завершится процесс 18 декабря. За неделю до даты Селищев обязан подать отчет о результатах проделанной работы. Суд рассмотрел также иное заявление, суть которого не раскрыта. Отмечено, что ходатайство рассмотрено на закрытом заседании. В июне также рассмотрен обособленный спор, детали которого тоже не разглашаются.

Конкурсное производство на ММЗ суд ввел в ответ на требования Россельхозбанка. Соответствующее заявление финансовая организация подала в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. Вопрос о продлении перед кредиторами поставил Селищев.

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На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру Роскосмоса, продлили конкурсное производство. Как следует из картотеки арбитражных дел, срок увеличен на шесть месяцев. «Продлить срок конкурсного производства, открытый в отношении должника — АО „Миасский машиностроительный завод“ на шесть месяцев. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действуют до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в определении суда. Согласно документу, завершится процесс 18 декабря. За неделю до даты Селищев обязан подать отчет о результатах проделанной работы. Суд рассмотрел также иное заявление, суть которого не раскрыта. Отмечено, что ходатайство рассмотрено на закрытом заседании. В июне также рассмотрен обособленный спор, детали которого тоже не разглашаются. Конкурсное производство на ММЗ суд ввел в ответ на требования Россельхозбанка. Соответствующее заявление финансовая организация подала в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. Вопрос о продлении перед кредиторами поставил Селищев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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