Кредиторам завода Роскосмоса в Миассе предложат продлить конкурсное производство

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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварка, сварщик, промышленное предприятие, завод, производство
Завод Роскосмоса соберет кредиторов на внеочередное собрание Фото:

Кредиторам входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) предложат продлить на полгода конкурсное производство. С соответствующим предложением вышел конкурсный управляющий Анатолий Селищев.

«Повестка дня внеочередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяцев», — указал Селищев на «Федресурсе».

В предыдущий раз с подобным предложением управляющий выходил в ноябре 2023 года. Впервые процедура на предприятии была введена в марте 2022 года по инициативе кредитора Россельхозбанка. В августе 2023 года Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ Роскосмос, в структуру которого завод входит. Компания «Новатэк-Челябинск» требование поддержала. Соответчиками стали руководители Андрей Юрчиков, Александр Новожилов и Алена Мотовилова. В Миассе предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева.

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Кредиторам входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) предложат продлить на полгода конкурсное производство. С соответствующим предложением вышел конкурсный управляющий Анатолий Селищев. «Повестка дня внеочередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяцев», — указал Селищев на «Федресурсе». В предыдущий раз с подобным предложением управляющий выходил в ноябре 2023 года. Впервые процедура на предприятии была введена в марте 2022 года по инициативе кредитора Россельхозбанка. В августе 2023 года Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ Роскосмос, в структуру которого завод входит. Компания «Новатэк-Челябинск» требование поддержала. Соответчиками стали руководители Андрей Юрчиков, Александр Новожилов и Алена Мотовилова. В Миассе предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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