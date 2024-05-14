Кредиторам завода Роскосмоса в Миассе предложат продлить конкурсное производство

14 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Завод Роскосмоса соберет кредиторов на внеочередное собрание Фото: Илья Московец © URA.RU Кредиторам входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) предложат продлить на полгода конкурсное производство. С соответствующим предложением вышел конкурсный управляющий Анатолий Селищев. «Повестка дня внеочередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяцев», — указал Селищев на «Федресурсе». В предыдущий раз с подобным предложением управляющий выходил в ноябре 2023 года. Впервые процедура на предприятии была введена в марте 2022 года по инициативе кредитора Россельхозбанка. В августе 2023 года Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ Роскосмос, в структуру которого завод входит. Компания «Новатэк-Челябинск» требование поддержала. Соответчиками стали руководители Андрей Юрчиков, Александр Новожилов и Алена Мотовилова. В Миассе предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кредиторам входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) предложат продлить на полгода конкурсное производство. С соответствующим предложением вышел конкурсный управляющий Анатолий Селищев. «Повестка дня внеочередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяцев», — указал Селищев на «Федресурсе». В предыдущий раз с подобным предложением управляющий выходил в ноябре 2023 года. Впервые процедура на предприятии была введена в марте 2022 года по инициативе кредитора Россельхозбанка. В августе 2023 года Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ Роскосмос, в структуру которого завод входит. Компания «Новатэк-Челябинск» требование поддержала. Соответчиками стали руководители Андрей Юрчиков, Александр Новожилов и Алена Мотовилова. В Миассе предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева.