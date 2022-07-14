Банкротство челябинской «дочки» Роскомоса входит в новую стадию

В суд поступило ходатайство о введении конкурсного производства на Миасском машзаводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Входящий в число кредиторов входящего в структуру Роскосмоса Миасского машиностроительного завода «Россельхозбанк» требует ввести на предприятии конкурсное производство, что подразумевает распродажу имущества должника. Это следует из базы судебных дел.

«Заявление АО „Российский сельскохозяйственный банк“ поступило 12 июля. Финансовая организация заявила ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства», — указано в базе Арбитражного суда Челябинской области. Иных подробностей пока нет.

ММЗ входит в структуру «Роскосмоса», работая совместно с Государственным ракетным центром им. Макеева, также расположенном в Миассе. Последний является головным разработчиком баллистических ракет морского базирования и аэрокосмической техники гражданского назначения.

Сейчас на машзаводе запущена процедура банкротства, областной арбитраж ввел на нем внешнее наблюдение. Как пояснили URA.RU на ММЗ, задолженность порядка 2 млрд рублей образовалась из-за малого объема заказов и проблем с оплатой процентов по кредитам.