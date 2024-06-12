Акции «Сургутнефтегаза» стали самыми доходными в РФ за 2023 год

Привилегированные акции компании «Сургутнефтегаз» стали самыми доходными в 2023 году. Держатели ценных бумаг заработали на ослаблении рубля.
«Основным фактором прибыли или убытка „Сургутнефтегаза“ является курс рубля, поскольку самая большая доля активов компании — это валютные депозиты. Рост и размер прибыли „Сургутнефтегаза“ связан главным образом со стремительным ослаблением рубля в прошлом году, что привело к положительной валютной переоценке многомиллиардной кубышки», — сказано на сайте РБК Инвестиции.
Компания заработала в 2023 году 1,3 трлн рублей чистой прибыли, а в 2022 году — 60,8 млрд рублей. Таким образом, ценные бумаги компании возглавили топ-15 акций с наибольшей дивидендной доходностью выплат по итогам 2023 года.
Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» раскрыл размер дивидендов для акционеров компании. Размер дивидендов по привилегированной акции составил 12,29 рубля, а по простой — 0,85 рубля.
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