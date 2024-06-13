ЦБ: баланс на валютном рынке России не изменится

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк сообщает, что валютный баланс не изменится после введения ограничений Фото:

Объемы поступления доллара и евро в Россию не изменятся после прекращение торгов валютой на Мосбирже. Валютный баланс останется прежним, сообщает регулятор.

«Санкции не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке в целом остается неизменным», — сообщает Мосбиржа, передает ТАСС. Там отметили, что критическая ситуация с валютным балансом была в 2022 и 2023 годах, когда значительно менялись импорт и экспорт.

Курс рубля к евро и доллару будет определяться балансом спроса и предложения валюты на внебиржевом уровне. Он больше не зависит от площадки.

Мосбиржа ввела ограничения после новых санкций США, в которых оказались еще клиринговый центр, национальный расчетный депозитарий, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», передает МК.RU. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с URA.RU предположил, что вывод торговли валютой на внебиржевый уровень может привести к обесцениванию доллара. Главное тут это то, кто определяет курс.

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Объемы поступления доллара и евро в Россию не изменятся после прекращение торгов валютой на Мосбирже. Валютный баланс останется прежним, сообщает регулятор. «Санкции не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке в целом остается неизменным», — сообщает Мосбиржа, передает ТАСС. Там отметили, что критическая ситуация с валютным балансом была в 2022 и 2023 годах, когда значительно менялись импорт и экспорт. Курс рубля к евро и доллару будет определяться балансом спроса и предложения валюты на внебиржевом уровне. Он больше не зависит от площадки. Мосбиржа ввела ограничения после новых санкций США, в которых оказались еще клиринговый центр, национальный расчетный депозитарий, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», передает МК.RU. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с URA.RU предположил, что вывод торговли валютой на внебиржевый уровень может привести к обесцениванию доллара. Главное тут это то, кто определяет курс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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