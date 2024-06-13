ЦБ: баланс на валютном рынке России не изменится

13 июня 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Центробанк сообщает, что валютный баланс не изменится после введения ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объемы поступления доллара и евро в Россию не изменятся после прекращение торгов валютой на Мосбирже. Валютный баланс останется прежним, сообщает регулятор. «Санкции не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке в целом остается неизменным», — сообщает Мосбиржа, передает ТАСС. Там отметили, что критическая ситуация с валютным балансом была в 2022 и 2023 годах, когда значительно менялись импорт и экспорт. Курс рубля к евро и доллару будет определяться балансом спроса и предложения валюты на внебиржевом уровне. Он больше не зависит от площадки. Мосбиржа ввела ограничения после новых санкций США, в которых оказались еще клиринговый центр, национальный расчетный депозитарий, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», передает МК.RU . Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с URA.RU предположил, что вывод торговли валютой на внебиржевый уровень может привести к обесцениванию доллара. Главное тут это то, кто определяет курс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объемы поступления доллара и евро в Россию не изменятся после прекращение торгов валютой на Мосбирже. Валютный баланс останется прежним, сообщает регулятор. «Санкции не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке в целом остается неизменным», — сообщает Мосбиржа, передает ТАСС. Там отметили, что критическая ситуация с валютным балансом была в 2022 и 2023 годах, когда значительно менялись импорт и экспорт. Курс рубля к евро и доллару будет определяться балансом спроса и предложения валюты на внебиржевом уровне. Он больше не зависит от площадки. Мосбиржа ввела ограничения после новых санкций США, в которых оказались еще клиринговый центр, национальный расчетный депозитарий, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», передает МК.RU. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с URA.RU предположил, что вывод торговли валютой на внебиржевый уровень может привести к обесцениванию доллара. Главное тут это то, кто определяет курс.