Отмена торгов на Мосбирже приведет к потере сбережений россиян

12 июня 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Экс-министр экономики России считает, что остановка торгов доллара и евро может привести к нестабильному курсу валют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прекращение торгов доллара и евро на Мосбирже может отразиться на курсах валют и привести к полной потере накоплений россиян. Так в разговоре с корреспондентом URA.RU прокомментировал грядущее закрытие торгов на Мосбирже американской и европейской валютами бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Экономист подчеркнул, что на данный момент непонятно, что произойдет с валютами, имеющимися в распоряжении россиян. «Это фантастически печальная новость. Одним из важных аспектов рыночной экономики вообще и того, что от нее осталось в России, что помогает сравнительно легко пережить новые геополитические вызовы, была как раз рыночная конвертируемость рубля. Поэтому, если она прекратится, то дальше [встает] вопрос, кто будет назначать курс. Вдруг в какой-то момент объявят курс доллара как был в СССР — 67 копеек. Соответственно, те российские граждане, которые еще сохранили сбережения в долларах, они просто все потеряют», — поделился Нечаев в разговоре с корреспондентом агентства. Экс-министр экономики отметил, что в случае прекращении торгов долларом и евро исчезает источник объективной информации касательно валют. Он надеется, что ситуация не приведет к появлению «множественного курса», как было в СССР. Андрей Нечаев отметил, что дальнейшая судьба курса евро и доллара пока неизвестна, поскольку непонятно, по какому курсу будут продавать и покупать валюты коммерческие банки. «Что делать с ними (долларом и евро — прим. URA.RU), пока непонятно. Пока мы не понимаем, какой курс будет у коммерческих банков, и на базе чего он будет базироваться», — рассказал он. Министерство финансов США 12 июня опубликовало новый список антироссийских санкций. В него вошла Мосбиржа, которая позже объявила об остановке торгов долларом США и евро с 13 июня. В Центробанке РФ заверили, что что компании и российские граждане смогут продолжить продавать и покупать валюты, а со сбережениями ничего не случится. Что касается курса доллара, то его теперь будут определять согласно банковской отчетности. В то же время, банки резко подняли стоимость доллара, в некоторых она достигла двухсот рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прекращение торгов доллара и евро на Мосбирже может отразиться на курсах валют и привести к полной потере накоплений россиян. Так в разговоре с корреспондентом URA.RU прокомментировал грядущее закрытие торгов на Мосбирже американской и европейской валютами бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Экономист подчеркнул, что на данный момент непонятно, что произойдет с валютами, имеющимися в распоряжении россиян. «Это фантастически печальная новость. Одним из важных аспектов рыночной экономики вообще и того, что от нее осталось в России, что помогает сравнительно легко пережить новые геополитические вызовы, была как раз рыночная конвертируемость рубля. Поэтому, если она прекратится, то дальше [встает] вопрос, кто будет назначать курс. Вдруг в какой-то момент объявят курс доллара как был в СССР — 67 копеек. Соответственно, те российские граждане, которые еще сохранили сбережения в долларах, они просто все потеряют», — поделился Нечаев в разговоре с корреспондентом агентства. Экс-министр экономики отметил, что в случае прекращении торгов долларом и евро исчезает источник объективной информации касательно валют. Он надеется, что ситуация не приведет к появлению «множественного курса», как было в СССР. Андрей Нечаев отметил, что дальнейшая судьба курса евро и доллара пока неизвестна, поскольку непонятно, по какому курсу будут продавать и покупать валюты коммерческие банки. «Что делать с ними (долларом и евро — прим. URA.RU), пока непонятно. Пока мы не понимаем, какой курс будет у коммерческих банков, и на базе чего он будет базироваться», — рассказал он. Министерство финансов США 12 июня опубликовало новый список антироссийских санкций. В него вошла Мосбиржа, которая позже объявила об остановке торгов долларом США и евро с 13 июня. В Центробанке РФ заверили, что что компании и российские граждане смогут продолжить продавать и покупать валюты, а со сбережениями ничего не случится. Что касается курса доллара, то его теперь будут определять согласно банковской отчетности. В то же время, банки резко подняли стоимость доллара, в некоторых она достигла двухсот рублей.