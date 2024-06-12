12 июня 2024

«Ростех» оценил влияние санкций США на «Уралвагонзавод»

«Ростех»: санкции США не повлияют на работу «Уралвагонзавода»
© Служба новостей «URA.RU»
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"Ростех" не верит во влияние американских санкций
"Ростех" не верит во влияние американских санкций Фото:

В «Ростехе» уверены, что санкции США не повлияют на работу «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Об этом рассказал представитель корпарации.

«Санкции США против „Уралвагонзавода“ никак не повлияют на работу предприятия», — передает РИА слова представителя «Ростеха». Соединенные Штаты объявили очередной пакет санкций 12 июня, куда попал УВЗ.

Ранее «Уралвагонзавод» попал под санкции Японии. В том же списке оказались еще 12 физлиц и 35 организаций. В декабре в 12-й пакет санкций Евросоюза также внесли главу предприятия Александра Потапова.

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В «Ростехе» уверены, что санкции США не повлияют на работу «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Об этом рассказал представитель корпарации. «Санкции США против „Уралвагонзавода“ никак не повлияют на работу предприятия», — передает РИА слова представителя «Ростеха». Соединенные Штаты объявили очередной пакет санкций 12 июня, куда попал УВЗ. Ранее «Уралвагонзавод» попал под санкции Японии. В том же списке оказались еще 12 физлиц и 35 организаций. В декабре в 12-й пакет санкций Евросоюза также внесли главу предприятия Александра Потапова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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