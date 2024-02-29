«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Японии

01 марта 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Всего под новыми ограничениями Японии оказались 36 организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония ввела санкции против «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также под ограничения попали 12 физлиц и 35 организаций. Об этом сообщили в японском кабмине. В декабре стало известно, что глава УВЗ Александр Потапов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза. В этом же списке оказалось и другое свердловское предприятие — «Уралтрансмаш». А под новый 13-й пакет санкций ЕС попал Машиностроительный завод имени Калинина, который находится в Екатеринбурге.

Япония ввела санкции против «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также под ограничения попали 12 физлиц и 35 организаций. Об этом сообщили в японском кабмине. В декабре стало известно, что глава УВЗ Александр Потапов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза. В этом же списке оказалось и другое свердловское предприятие — «Уралтрансмаш». А под новый 13-й пакет санкций ЕС попал Машиностроительный завод имени Калинина, который находится в Екатеринбурге.