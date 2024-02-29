«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Японии

Всего под новыми ограничениями Японии оказались 36 организаций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Япония ввела санкции против «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также под ограничения попали 12 физлиц и 35 организаций. Об этом сообщили в японском кабмине.
В декабре стало известно, что глава УВЗ Александр Потапов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза. В этом же списке оказалось и другое свердловское предприятие — «Уралтрансмаш». А под новый 13-й пакет санкций ЕС попал Машиностроительный завод имени Калинина, который находится в Екатеринбурге.
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