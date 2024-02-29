29 февраля 2024

«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Всего под новыми ограничениями Японии оказались 36 организаций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония ввела санкции против «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также под ограничения попали 12 физлиц и 35 организаций. Об этом сообщили в японском кабмине.

В декабре стало известно, что глава УВЗ Александр Потапов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза. В этом же списке оказалось и другое свердловское предприятие — «Уралтрансмаш». А под новый 13-й пакет санкций ЕС попал Машиностроительный завод имени Калинина, который находится в Екатеринбурге.

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Япония ввела санкции против «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Также под ограничения попали 12 физлиц и 35 организаций. Об этом сообщили в японском кабмине. В декабре стало известно, что глава УВЗ Александр Потапов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза. В этом же списке оказалось и другое свердловское предприятие — «Уралтрансмаш». А под новый 13-й пакет санкций ЕС попал Машиностроительный завод имени Калинина, который находится в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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