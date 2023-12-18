«Уралтрансмаш» и глава «Уралвагонзавода» попали под санкции ЕС

Предприятие «Уралтрансмаш» (УВЗ) и гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов попали в 12-й пакет санкций Евросоюза. Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС.
«Евросоюз включил 61 человека и 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций. В список вошли: глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов, АО «Уралтрансмаш» —
Ранее уральские предприятия уже попадали под санкции США и Японии. Так например, министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список УВЗ и Потапова. Токио ввел запрет на экспорт против Уральского завода гражданской авиации (УзГА).
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