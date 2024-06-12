12 июня 2024

В ХМАО будут судить менеджера госкорпорации за получение взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направили в суд
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В ХМАО топ-менеджера нефтяной компании «Росгеология» будут судить за получение взятки семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Денежные средства передавались за способствование в заключении с ООО „Горизонт“ договора на выполнение тампонажных работ на скважине на месторождении в Ханты-Мансийском районе и получения по нему аванса в размере 25 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура утвердила материалы уголовного дела собранного следователями СКР. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался компанией «Горизонт» из ХМАО. Причиной стали жалобы о невыплате заработной платы.

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В ХМАО топ-менеджера нефтяной компании «Росгеология» будут судить за получение взятки семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Денежные средства передавались за способствование в заключении с ООО „Горизонт“ договора на выполнение тампонажных работ на скважине на месторождении в Ханты-Мансийском районе и получения по нему аванса в размере 25 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Прокуратура утвердила материалы уголовного дела собранного следователями СКР. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался компанией «Горизонт» из ХМАО. Причиной стали жалобы о невыплате заработной платы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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