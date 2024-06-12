В ХМАО будут судить менеджера госкорпорации за получение взятки

В ХМАО топ-менеджера нефтяной компании «Росгеология» будут судить за получение взятки семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Денежные средства передавались за способствование в заключении с ООО „Горизонт“ договора на выполнение тампонажных работ на скважине на месторождении в Ханты-Мансийском районе и получения по нему аванса в размере 25 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура утвердила материалы уголовного дела собранного следователями СКР. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался компанией «Горизонт» из ХМАО. Причиной стали жалобы о невыплате заработной платы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!