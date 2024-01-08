Бастрыкин вновь подключился к проблеме геологов ХМАО, которым задолжали зарплату

09 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин требует восстановить трудовые права сотрудников ООО «Горизонт», которым задолжали зарплату Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о невыплате зарплаты в геологоразведочной компании «Горизонт». Трудовые права сотрудников до сих пор не восставлены, сообщили в официальном telegram-канале ведомства.



«В Информационный центр СК России обратились трое работников ООО „Горизонт“, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Мужчины длительное время осуществляли трудовую деятельность в указанной организации, однако в связи с длительной невыплатой заработной платы вынуждены были оттуда уволиться. До настоящего времени их трудовые права не восстановлены», — говорится в сообщении.



Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину предоставить доклад по расследованию уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомств.



Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам ООО «Горизонт». Позднее окружной суд отправил под домашний арест экс-главу компании.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о невыплате зарплаты в геологоразведочной компании «Горизонт». Трудовые права сотрудников до сих пор не восставлены, сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «В Информационный центр СК России обратились трое работников ООО „Горизонт“, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Мужчины длительное время осуществляли трудовую деятельность в указанной организации, однако в связи с длительной невыплатой заработной платы вынуждены были оттуда уволиться. До настоящего времени их трудовые права не восстановлены», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину предоставить доклад по расследованию уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомств. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял под контроль ситуацию с невыплатами зарплаты работникам ООО «Горизонт». Позднее окружной суд отправил под домашний арест экс-главу компании.