Глава минфина США заявила о сигнале Путину

Глава минфина США: у союзников Украины есть далеко идущие планы на активы России

13 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Глава минфина США предложила дать кредит Украине Фото: Официальный сайт Федеральной резервной системы США США собирается предложить Украине кредит, который обеспечит ее решающим объемом финансирования. Средства, переданные Киеву, смогут обеспечить ее ресурсами для защиты и восстановления. Об этом сообщил министр финансов США Джанет Йеллен. Она считает, что подобное предложение Киеву пошлет президенту РФ Владимиру Путину сигнал о том, что Россия не сможет пережить Украину и коалицию стран, которые ее поддерживают. «Наше предложение пошлет г-ну Путину четкий сигнал о том, что мы занимаемся этим надолго: он не сможет пережить Украину и нашу коалицию. Это соответствует внутреннему и международному праву. И это не исключает возможности принятия дополнительных мер по этим активам совместно с нашими партнерами в будущем», — передал The New York Times слова Йеллен. Она отметила, что средства на Украину пойдут за счет доходов из «собственных активов» президента России. Ранее сообщалось, что Запад рассматривает идею выдачи кредита Украине. По расчетам западных стран, покрываться он будет за счет доходов от замороженных российских активов. По мнению Йеллен, США проводит работу с партнерами, чтобы определить механизмы использования активов в поддержку Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США собирается предложить Украине кредит, который обеспечит ее решающим объемом финансирования. Средства, переданные Киеву, смогут обеспечить ее ресурсами для защиты и восстановления. Об этом сообщил министр финансов США Джанет Йеллен. Она считает, что подобное предложение Киеву пошлет президенту РФ Владимиру Путину сигнал о том, что Россия не сможет пережить Украину и коалицию стран, которые ее поддерживают. «Наше предложение пошлет г-ну Путину четкий сигнал о том, что мы занимаемся этим надолго: он не сможет пережить Украину и нашу коалицию. Это соответствует внутреннему и международному праву. И это не исключает возможности принятия дополнительных мер по этим активам совместно с нашими партнерами в будущем», — передал The New York Times слова Йеллен. Она отметила, что средства на Украину пойдут за счет доходов из «собственных активов» президента России. Ранее сообщалось, что Запад рассматривает идею выдачи кредита Украине. По расчетам западных стран, покрываться он будет за счет доходов от замороженных российских активов. По мнению Йеллен, США проводит работу с партнерами, чтобы определить механизмы использования активов в поддержку Киева.