Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

05 июня 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны рассматривают идею выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, подчеркнув интерес к такому подходу со стороны международного сообщества. «Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой», — сказала Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США. Она подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон активно работают с партнерами для определения механизмов использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Она упомянула, что на платформе Euroclear в Бельгии находятся активы российских суверенных фондов на сумму около 204 миллиардов долларов, и Евросоюз уже предпринял шаги для перенаправления получаемой с них прибыли на помощь Украине. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан пообещал Киеву транш от активов РФ этим летом. В частности, власти Эстонии приняли закон, который позволит использовать активы России для компенсации убытков, понесенных Украиной в конфликте с РФ. В Кремле заявляли, что Москва будет преследовать решивших использовать замороженные активы РФ, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны рассматривают идею выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, подчеркнув интерес к такому подходу со стороны международного сообщества. «Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой», — сказала Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США. Она подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон активно работают с партнерами для определения механизмов использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Она упомянула, что на платформе Euroclear в Бельгии находятся активы российских суверенных фондов на сумму около 204 миллиардов долларов, и Евросоюз уже предпринял шаги для перенаправления получаемой с них прибыли на помощь Украине. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан пообещал Киеву транш от активов РФ этим летом. В частности, власти Эстонии приняли закон, который позволит использовать активы России для компенсации убытков, понесенных Украиной в конфликте с РФ. В Кремле заявляли, что Москва будет преследовать решивших использовать замороженные активы РФ, напоминает RT.