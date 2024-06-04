04 июня 2024

Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны рассматривают идею выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, подчеркнув интерес к такому подходу со стороны международного сообщества.

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой», — сказала Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Она подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон активно работают с партнерами для определения механизмов использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Она упомянула, что на платформе Euroclear в Бельгии находятся активы российских суверенных фондов на сумму около 204 миллиардов долларов, и Евросоюз уже предпринял шаги для перенаправления получаемой с них прибыли на помощь Украине.

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан пообещал Киеву транш от активов РФ этим летом. В частности, власти Эстонии приняли закон, который позволит использовать активы России для компенсации убытков, понесенных Украиной в конфликте с РФ. В Кремле заявляли, что Москва будет преследовать решивших использовать замороженные активы РФ, напоминает RT.

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Западные страны рассматривают идею выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, подчеркнув интерес к такому подходу со стороны международного сообщества. «Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой», — сказала Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США. Она подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон активно работают с партнерами для определения механизмов использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Она упомянула, что на платформе Euroclear в Бельгии находятся активы российских суверенных фондов на сумму около 204 миллиардов долларов, и Евросоюз уже предпринял шаги для перенаправления получаемой с них прибыли на помощь Украине. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан пообещал Киеву транш от активов РФ этим летом. В частности, власти Эстонии приняли закон, который позволит использовать активы России для компенсации убытков, понесенных Украиной в конфликте с РФ. В Кремле заявляли, что Москва будет преследовать решивших использовать замороженные активы РФ, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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