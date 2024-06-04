Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

Западные страны рассматривают идею выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, подчеркнув интерес к такому подходу со стороны международного сообщества.
«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой», —
Она подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон активно работают с партнерами для определения механизмов использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Она упомянула, что на платформе Euroclear в Бельгии находятся активы российских суверенных фондов на сумму около 204 миллиардов долларов, и Евросоюз уже предпринял шаги для перенаправления получаемой с них прибыли на помощь Украине.
Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан пообещал Киеву транш от активов РФ этим летом. В частности, власти Эстонии приняли закон, который позволит использовать активы России для компенсации убытков, понесенных Украиной в конфликте с РФ. В Кремле заявляли, что Москва будет преследовать решивших использовать замороженные активы РФ, напоминает RT.
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