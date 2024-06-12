12 июня 2024

Аномальная жара в Свердловской области достигла рекордных значений

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские пляжи. Екатеринбург, жара, загар, лето, летний отдых, отдых горжан, теплая погода, загорание
После холодного и снежного мая на Урал пришла жара Фото:

Аномально жаркая погода, установившаяся в Свердловской области, почти достигла рекордных отметок. В среду, 12 июня, температура воздуха превысила норму на 7-9 градусов. Об этом говорится в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».

«Дневной максимум на большинстве метеостанций 29,9 градусов и выше. Самая высокая температура была в Алапаевске и Камышлове — 32,9 градусов. В Екатеринбурге до рекорда суток не хватило 0,1 градуса — отмечено 32,4 градуса (1930 год 32,5 градуса)», — сказано в сообщении.

Аномальная жара удержится в Свердловской области до конца недели: ночью будет 16-21 градусов, днем 31-36. В воскресенье, 16 июня, наметится спад: днем 27-32 градуса, на севере температура воздуха составит 22-25 градусов.

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Аномально жаркая погода, установившаяся в Свердловской области, почти достигла рекордных отметок. В среду, 12 июня, температура воздуха превысила норму на 7-9 градусов. Об этом говорится в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Дневной максимум на большинстве метеостанций 29,9 градусов и выше. Самая высокая температура была в Алапаевске и Камышлове — 32,9 градусов. В Екатеринбурге до рекорда суток не хватило 0,1 градуса — отмечено 32,4 градуса (1930 год 32,5 градуса)», — сказано в сообщении. Аномальная жара удержится в Свердловской области до конца недели: ночью будет 16-21 градусов, днем 31-36. В воскресенье, 16 июня, наметится спад: днем 27-32 градуса, на севере температура воздуха составит 22-25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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