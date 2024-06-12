Аномальная жара в Свердловской области достигла рекордных значений

Аномально жаркая погода, установившаяся в Свердловской области, почти достигла рекордных отметок. В среду, 12 июня, температура воздуха превысила норму на 7-9 градусов. Об этом говорится в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».
«Дневной максимум на большинстве метеостанций 29,9 градусов и выше. Самая высокая температура была в Алапаевске и Камышлове — 32,9 градусов. В Екатеринбурге до рекорда суток не хватило 0,1 градуса — отмечено 32,4 градуса (1930 год 32,5 градуса)», — сказано в сообщении.
Аномальная жара удержится в Свердловской области до конца недели: ночью будет 16-21 градусов, днем 31-36. В воскресенье, 16 июня, наметится спад: днем 27-32 градуса, на севере температура воздуха составит 22-25 градусов.
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