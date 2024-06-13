Экономика «Финам» заблокировал вывод валюты со счетов 13 июня 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Пользователи «Финам» не могут вывести валюты со счетов, заявили в компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У инвестиционной компании «Финам» заблокирован вывод евро и долларов со счетов. Об этом заявили в самой организации. «Пока валюта на счетах инвесторов в „Финаме“ временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Пользователи не могут вывести также и гонконгские доллары. Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, из-за чего она была вынуждена вывести торговлю валютой на внебиржевый уровень. В Центробанке отметили, что курс не изменится, а накопления не пострадают. Однако финансисты другого мнения. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко уверен, что валюта столкнется с большой волатильностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У инвестиционной компании «Финам» заблокирован вывод евро и долларов со счетов. Об этом заявили в самой организации. «Пока валюта на счетах инвесторов в „Финаме“ временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Пользователи не могут вывести также и гонконгские доллары. Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, из-за чего она была вынуждена вывести торговлю валютой на внебиржевый уровень. В Центробанке отметили, что курс не изменится, а накопления не пострадают. Однако финансисты другого мнения. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко уверен, что валюта столкнется с большой волатильностью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям