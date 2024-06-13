«Финам» заблокировал вывод валюты со счетов

У инвестиционной компании «Финам» заблокирован вывод евро и долларов со счетов. Об этом заявили в самой организации.
«Пока валюта на счетах инвесторов в „Финаме“ временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Пользователи не могут вывести также и гонконгские доллары.
Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, из-за чего она была вынуждена вывести торговлю валютой на внебиржевый уровень. В Центробанке отметили, что курс не изменится, а накопления не пострадают. Однако финансисты другого мнения. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко уверен, что валюта столкнется с большой волатильностью.
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