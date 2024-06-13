«Финам» заблокировал вывод валюты со счетов

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Валюта. Екатеринбург, экономика, курс валюты, киберпреступность, доллары, валюта, один доллар, заработок в интернете
Пользователи «Финам» не могут вывести валюты со счетов, заявили в компании Фото:
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У инвестиционной компании «Финам» заблокирован вывод евро и долларов со счетов. Об этом заявили в самой организации.

«Пока валюта на счетах инвесторов в „Финаме“ временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Пользователи не могут вывести также и гонконгские доллары.

Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, из-за чего она была вынуждена вывести торговлю валютой на внебиржевый уровень. В Центробанке отметили, что курс не изменится, а накопления не пострадают. Однако финансисты другого мнения. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко уверен, что валюта столкнется с большой волатильностью.

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У инвестиционной компании «Финам» заблокирован вывод евро и долларов со счетов. Об этом заявили в самой организации. «Пока валюта на счетах инвесторов в „Финаме“ временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Пользователи не могут вывести также и гонконгские доллары. Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, из-за чего она была вынуждена вывести торговлю валютой на внебиржевый уровень. В Центробанке отметили, что курс не изменится, а накопления не пострадают. Однако финансисты другого мнения. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко уверен, что валюта столкнется с большой волатильностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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