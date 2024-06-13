После перевода торговли долларами и евро на внебиржевый уровень цены на валюту могут сильно подскочить, однако потом они стабилизируются. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко.
«В моменте может быть повышенная волатильность, в особенности валютных курсов. Вероятно, торги уже в банках меняются. Некоторые организации пользуются ситуацией и устанавливают слишком большие цены, но в течение нескольких дней мы увидим, что ситуация стабилизируется в той или иной степени», — поделился с Пятым каналом Игорь Диденко.
Ранее США ввели санкции против Мосбиржи. В ответ она заявила, что приостанавливает торги долларом и евро с 13 июня. После этого некоторые банки взвинтили цены на валюту почти до 200 рублей. В Центробанке сообщили, что со сбережениями россиян ничего не случится.
Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев придерживается иного мнения. В разговоре с URA.RU он отметил, что главный вопрос тут — кто будет устанавливать курс. Он предупредил, что доллар может сильно обесцениться, а его цена будет — 67 копеек, как было в СССР.
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