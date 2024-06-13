В мире Европа FT: кредит Украине под залог активов РФ выдаст Всемирный банк 13 июня 2024 в 12:33 Размер текста - 17 + Всемирный банк может выдать кредит Украине под залог доходов от замороженных российских активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всемирный банк (ВБ) может быть задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных активов России в рамках совместного плана стран Группы семи (G7). Об этом сообщил Financial Times. «Ожидается, что Всемирный банк сыграет роль в выплате американской части кредитного пакета», — заявила британская газета со ссылкой на источники. Там же отметили, что в первую очередь подобное заявление касается американской доли в общей сумме стран объединения, которая может составить 50 млрд долларов. Британская газета отметила, что пока страны G7 обсуждают важные технические детали данного решения. Страны ЕС пока не могут гарантировать, что действующие санкции против РФ, за счет которых они получают доходы от замороженных активов, будут действовать всегда. Странам сейчас стоит определить, откуда пойдет поступление средств для покрытия кредита, если произойдет отмена ограничений или иные непредвиденные обстоятельства. Ранее сообщалось о том, что G7 одобрили Украине выделение 50 млрд долларов, передает RT. Средства Киеву планируют выделить за счет замороженных активов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Всемирный банк (ВБ) может быть задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных активов России в рамках совместного плана стран Группы семи (G7). Об этом сообщил Financial Times. «Ожидается, что Всемирный банк сыграет роль в выплате американской части кредитного пакета», — заявила британская газета со ссылкой на источники. Там же отметили, что в первую очередь подобное заявление касается американской доли в общей сумме стран объединения, которая может составить 50 млрд долларов. Британская газета отметила, что пока страны G7 обсуждают важные технические детали данного решения. Страны ЕС пока не могут гарантировать, что действующие санкции против РФ, за счет которых они получают доходы от замороженных активов, будут действовать всегда. Странам сейчас стоит определить, откуда пойдет поступление средств для покрытия кредита, если произойдет отмена ограничений или иные непредвиденные обстоятельства. Ранее сообщалось о том, что G7 одобрили Украине выделение 50 млрд долларов, передает RT. Средства Киеву планируют выделить за счет замороженных активов РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям