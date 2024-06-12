Звезда TikTok станет хедлайнером выпускного бала в Сургуте

Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, выступит с концертом на выпускном балу в Сургуте (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте городского культурной центра, который организует бал.
«В программе торжественного события: долгожданное выступление хэдлайнера выпускного бала — певца и блогера Amirchik», — указано в афише. На балу выступят и местные артисты. Среди выпускников также традиционно выберут короля и королеву бала.
Ежегодный бал «Алые паруса на 60-ой параллели» проводится для выпускников 11-х классов. В этом году площадкой для торжества стал Ледовый дворец спорта. Вход будет осуществлять по пригласительным билетам.
Ранее URA.RU сообщало, что для выпускников югорских школ устроят праздник на этнофестивале «Югорские обласа» в Ханты-Мансийске. Для гостей организуют различные активности: площадку с чумами, мастер-классы и этнодискотеку.
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