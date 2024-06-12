12 июня 2024

Звезда TikTok станет хедлайнером выпускного бала в Сургуте

Звезда TikTok Amirchik выступит с концертом на выпускном балу в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Amirchik выступит с концертом на выпускном балу в Сургуте
Amirchik выступит с концертом на выпускном балу в Сургуте Фото:

Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, выступит с концертом на выпускном балу в Сургуте (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте городского культурной центра, который организует бал.

«В программе торжественного события: долгожданное выступление хэдлайнера выпускного бала — певца и блогера Amirchik», — указано в афише. На балу выступят и местные артисты. Среди выпускников также традиционно выберут короля и королеву бала.

Ежегодный бал «Алые паруса на 60-ой параллели» проводится для выпускников 11-х классов. В этом году площадкой для торжества стал Ледовый дворец спорта. Вход будет осуществлять по пригласительным билетам.

Ранее URA.RU сообщало, что для выпускников югорских школ устроят праздник на этнофестивале «Югорские обласа» в Ханты-Мансийске. Для гостей организуют различные активности: площадку с чумами, мастер-классы и этнодискотеку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, выступит с концертом на выпускном балу в Сургуте (ХМАО). Информация об этом размещена на сайте городского культурной центра, который организует бал. «В программе торжественного события: долгожданное выступление хэдлайнера выпускного бала — певца и блогера Amirchik», — указано в афише. На балу выступят и местные артисты. Среди выпускников также традиционно выберут короля и королеву бала. Ежегодный бал «Алые паруса на 60-ой параллели» проводится для выпускников 11-х классов. В этом году площадкой для торжества стал Ледовый дворец спорта. Вход будет осуществлять по пригласительным билетам. Ранее URA.RU сообщало, что для выпускников югорских школ устроят праздник на этнофестивале «Югорские обласа» в Ханты-Мансийске. Для гостей организуют различные активности: площадку с чумами, мастер-классы и этнодискотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...