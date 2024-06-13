У челябинца забрали дорогой джип за вождение в пьяном виде

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Автомобиль конфискован в пользу государства
Автомобиль конфискован в пользу государства Фото:

Житель Троицка Челябинской области лишился дорогой иномарки после повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Троицкий городской суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В феврале 2023 года подсудимый был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами на два года.

Автомобиль Chery Т17 Tiggo, на котором мужчина был задержан, конфискован в доход государства. Это решение стало следствием того, что транспортное средство использовалось в качестве инструмента для совершения преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что у челябинца, который несколько раз попадался пьяным за рулем, изъяли Toyota Land Cruiser 200. Адвокаты осужденного пытались вернуть своему клиенту дорогостоящую иномарку, но суд не стал менять решение.

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Житель Троицка Челябинской области лишился дорогой иномарки после повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Троицкий городской суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В феврале 2023 года подсудимый был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль Chery Т17 Tiggo, на котором мужчина был задержан, конфискован в доход государства. Это решение стало следствием того, что транспортное средство использовалось в качестве инструмента для совершения преступления. Ранее URA.RU сообщало, что у челябинца, который несколько раз попадался пьяным за рулем, изъяли Toyota Land Cruiser 200. Адвокаты осужденного пытались вернуть своему клиенту дорогостоящую иномарку, но суд не стал менять решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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