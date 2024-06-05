Челябинец лишился Land Cruiser из-за любви к спиртному

У мужчины по решению суда конфисковали дорогую иномарку Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Челябинске у мужчины, который несколько раз попадался пьяным за рулем, изъяли Toyota Land Cruiser 200. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, адвокаты осужденного пытались вернуть своему клиенту дорогостоящую иномарку. Но суд не стал менять решение.

«Приговором Металлургического райсуда Челябинска местный житель осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ. Также его лишили права управления транспортными средствами на два года и конфисковали автомобиль. При этом ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление в пьяном виде», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что сторона защиты обжаловала приговор. Адвокат утверждал, что после преступления его клиент продал автомобиль. То есть, на момент вынесения приговора транспортное средства ему не принадлежало. Но областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и приговор суда первой инстанции оставил без изменения. Машина конфискована в собственность государства.