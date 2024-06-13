В Златоусте (Челябинская область) в День России неизвестный поджег автомобиль участника СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали.
«Полицейские установили свидетелей и очевидцев произошедшего. Получив приметы подозреваемого, а также возможный маршрут его передвижения, предприняли все необходимые меры, направленные на его задержание», — сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там отметили, что на установление и задержание злоумышленника у сотрудников угрозыска ушло пару часов. Поджигателем оказался местный житель 1987 года рождения. Он пояснил, что поджег автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый в поджоге мужчина водворен в изолятор временного содержания», — добавили в пресс-службе областного главка.
По данным URA.RU, ранее поджигатель уже имел проблемы с законом. Его судили за убийство, разбой и грабеж. Владелец сгоревшего автомобиля с 2022 года участвует в СВО.
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