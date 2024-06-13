В Златоусте в День России у участника СВО сожгли автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские в кротчайшие сроки задержали поджигателя
Полицейские в кротчайшие сроки задержали поджигателя Фото:

В Златоусте (Челябинская область) в День России неизвестный поджег автомобиль участника СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали.

«Полицейские установили свидетелей и очевидцев произошедшего. Получив приметы подозреваемого, а также возможный маршрут его передвижения, предприняли все необходимые меры, направленные на его задержание», — сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что на установление и задержание злоумышленника у сотрудников угрозыска ушло пару часов. Поджигателем оказался местный житель 1987 года рождения. Он пояснил, что поджег автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый в поджоге мужчина водворен в изолятор временного содержания», — добавили в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, ранее поджигатель уже имел проблемы с законом. Его судили за убийство, разбой и грабеж. Владелец сгоревшего автомобиля с 2022 года участвует в СВО.

Злоумышленник поджог автомобиль ранним утром
Злоумышленник поджог автомобиль ранним утром
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В Златоусте (Челябинская область) в День России неизвестный поджег автомобиль участника СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали. «Полицейские установили свидетелей и очевидцев произошедшего. Получив приметы подозреваемого, а также возможный маршрут его передвижения, предприняли все необходимые меры, направленные на его задержание», — сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что на установление и задержание злоумышленника у сотрудников угрозыска ушло пару часов. Поджигателем оказался местный житель 1987 года рождения. Он пояснил, что поджег автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Ущерб составил 500 тысяч рублей. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый в поджоге мужчина водворен в изолятор временного содержания», — добавили в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, ранее поджигатель уже имел проблемы с законом. Его судили за убийство, разбой и грабеж. Владелец сгоревшего автомобиля с 2022 года участвует в СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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