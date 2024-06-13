Главный ансамбль Минобороны РФ едет на «Ночь музыки» в Екатеринбург

Коллектив выступит на Октябрьской площади Фото: Ансамбль Александрова Минобороны России/https://vk.com/redarmychorus1928

новость из сюжета Ural Music Night

Ансамбль им. Александрова Минобороны РФ, который широко известен в России и за рубежом, выступит на масштабном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе.

«В центре города на Октябрьской площади выступят известные титулованные коллективы России. Помимо группы Therr Maitz, хедлайнером площадки станет Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова», — рассказали представители Ural Music Night.

На фестиваль приедет концертный эстрадный ансамбль, в который входят артисты хора, оркестра и балета. Посетители «Ночи музыки» смогут услышать военные и народные песни, а также увидеть танцевальные номера. «Нам очень приятно и, конечно же, почетно принять участие в Ural Music Night. Приехать на Урал с концертом, заявить патриотическую музыку на одном из крупнейших в стране фестивалей — для нас это возможность показать свое мастерство, в том числе перед молодой публикой» — сказал пресс-секретарь ансамбля Валентина Максимова.

Также на Октябрьской площади выступят: группы «Старый Приятель», «Свинцовый туман», хор «Млада». Точное расписание появится чуть позже.

«Ночь музыки» пройдет 28 июня. Среди хедлайнеров в этом году — GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, Антоха МС и другие. Закрывать фестиваль будет Therr Maitz (Антон Беляев). Все подробности о фестивале — в сюжете URA.RU.