В Кольцово изменили время на самостоятельную сдачу багажа

В екатеринбургском аэропорту Кольцово расширили время использования системы самостоятельной регистрации багажа BAGS ID. Теперь пассажиры могут сдавать свой багаж за шесть часов до вылета, что на три часа раньше, чем было изначально, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.
«За время с начала тестирования сервиса, разработанного УК „Аэропорты Регионов“, им воспользовались более 500 человек, которые сдали свыше 600 единиц багажа. Еще больше половины от воспользовавшихся сервисом пассажиров готовы были сдать свой багаж через BAGS ID раньше, чем начиналась регистрация на их рейс», — следует из сообщения.
Система BAGS ID, позволяющая пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж, значительно экономит время на предполетные процедуры. На данный момент новая система доступна для внутрироссийских рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». Разработчики отмечают интерес к сервису даже со стороны пассажиров, авиакомпании которых пока не участвуют в тестировании
Ранее зону международного терминала в Кольцово сделали общедоступной. Там можно будет сразу получить посадочный талон и сдать багаж. По мнению исполнительного директора аэропорта Александра Пастухова, нововведение в два раза увеличит пропускную способность.
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