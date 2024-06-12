В ХМАО появился робот-терапевт с ИИ, диагностирующий ОРВИ

В детском саду Ханты-Мансийска установили робота-терапевта для распознавания ОРВИ у детей. Информация об этом была опубликована tg-канале «Здравоохранение Юры».
«Презентация робота-диагноста, способного с помощью искусственного интеллекта распознать симптомы ОРВИ у ребенка. Один из них уже установили в ханты-мансийском детском саду №9 „Одуванчик“», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект будет следить за водителями общественного транспорта. Власти ХМАО планируют оснастить пассажирские автобусы искусственным интеллектом, который будет следить за безопасностью движения и за состоянием водителя.
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