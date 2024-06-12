12 июня 2024

В ХМАО появился робот-терапевт с ИИ, диагностирующий ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Робот распознает симптомы ОРВИ
Робот распознает симптомы ОРВИ Фото:

В детском саду Ханты-Мансийска установили робота-терапевта для распознавания ОРВИ у детей. Информация об этом была опубликована tg-канале «Здравоохранение Юры».

«Презентация робота-диагноста, способного с помощью искусственного интеллекта распознать симптомы ОРВИ у ребенка. Один из них уже установили в ханты-мансийском детском саду №9 „Одуванчик“», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект будет следить за водителями общественного транспорта. Власти ХМАО планируют оснастить пассажирские автобусы искусственным интеллектом, который будет следить за безопасностью движения и за состоянием водителя.

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В детском саду Ханты-Мансийска установили робота-терапевта для распознавания ОРВИ у детей. Информация об этом была опубликована tg-канале «Здравоохранение Юры». «Презентация робота-диагноста, способного с помощью искусственного интеллекта распознать симптомы ОРВИ у ребенка. Один из них уже установили в ханты-мансийском детском саду №9 „Одуванчик“», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО искусственный интеллект будет следить за водителями общественного транспорта. Власти ХМАО планируют оснастить пассажирские автобусы искусственным интеллектом, который будет следить за безопасностью движения и за состоянием водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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