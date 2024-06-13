Большинство челябинцев готово самостоятельно копить на пенсию

«Авито»: 56% челябинцев согласны копит на пенсию сами
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы сами готовы копить на пенсию
Челябинцы сами готовы копить на пенсию Фото:

Большинство жителей Челябинска готово самостоятельно копить на пенсию заранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», такой ответ в ходе опроса дали 69% респондентов.

«Большинство челябинцев, не являющихся пенсионерами, готовы самостоятельно откладывать деньги на будущую пенсию. Однако 56% из опрошенных не слышали о программе долгосрочных сбережений», — отметили в «Авито Работа».

Согласно опросу, только 17% челябинцев знакомы с программой долгосрочных сбережений. Каждый четвертый не знает в деталях, но что-то слышал о новации. Программа позволяет накапливать средства через негосударственные пенсионные фонды. В основном осведомлены о возможностях горожане в возрасте 18-24 лет. Чаще остальных слышали о программе челябинцы от 45 лет и старше.

Чтобы накопить на пенсию, челябинцы предпочитают низкорисковые инструменты. Респонденты признались, что в основном это вклады в банке (56% ответов), сдача в аренду недвижимости, автомобиля и техники (33%). Каждый пятый готов купить долю в бизнесе или открыть свое дело.

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Большинство жителей Челябинска готово самостоятельно копить на пенсию заранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», такой ответ в ходе опроса дали 69% респондентов. «Большинство челябинцев, не являющихся пенсионерами, готовы самостоятельно откладывать деньги на будущую пенсию. Однако 56% из опрошенных не слышали о программе долгосрочных сбережений», — отметили в «Авито Работа». Согласно опросу, только 17% челябинцев знакомы с программой долгосрочных сбережений. Каждый четвертый не знает в деталях, но что-то слышал о новации. Программа позволяет накапливать средства через негосударственные пенсионные фонды. В основном осведомлены о возможностях горожане в возрасте 18-24 лет. Чаще остальных слышали о программе челябинцы от 45 лет и старше. Чтобы накопить на пенсию, челябинцы предпочитают низкорисковые инструменты. Респонденты признались, что в основном это вклады в банке (56% ответов), сдача в аренду недвижимости, автомобиля и техники (33%). Каждый пятый готов купить долю в бизнесе или открыть свое дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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