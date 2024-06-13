Большинство челябинцев готово самостоятельно копить на пенсию

Большинство жителей Челябинска готово самостоятельно копить на пенсию заранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», такой ответ в ходе опроса дали 69% респондентов.
«Большинство челябинцев, не являющихся пенсионерами, готовы самостоятельно откладывать деньги на будущую пенсию. Однако 56% из опрошенных не слышали о программе долгосрочных сбережений», — отметили в «Авито Работа».
Согласно опросу, только 17% челябинцев знакомы с программой долгосрочных сбережений. Каждый четвертый не знает в деталях, но что-то слышал о новации. Программа позволяет накапливать средства через негосударственные пенсионные фонды. В основном осведомлены о возможностях горожане в возрасте 18-24 лет. Чаще остальных слышали о программе челябинцы от 45 лет и старше.
Чтобы накопить на пенсию, челябинцы предпочитают низкорисковые инструменты. Респонденты признались, что в основном это вклады в банке (56% ответов), сдача в аренду недвижимости, автомобиля и техники (33%). Каждый пятый готов купить долю в бизнесе или открыть свое дело.
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