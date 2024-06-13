В Екатеринбурге резко выросло количество 100-балльников на ЕГЭ

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Количество стобалльников увеличилось почти в два раза
Количество стобалльников увеличилось почти в два раза Фото:

По состоянию на 13 июня в Екатеринбурге 92 выпускника набрали максимально возможные 100 баллов по отдельным предметам на ЕГЭ. И это на порядок больше, чем в прошлом году, рассказали URA.RU в городском департаменте образования.

«В настоящее время известны результаты по пяти предметам. В Екатеринбурге на данный момент 92 стобалльных результата: по литературе — 34, по химии — 17, географии — два, русскому языку — 28, математике профильного уровня — 11», — уточнили в ведомстве.

В 2023-м по этим же предметам было 49 стобалльных результатов (по литературе — 14, по химии — 10, русскому языку — 24, профильной математике — один). ЕГЭ продлится до 26 июня. Неделю назад департамент информполитики региона отчитывался о рекордном числе стобалльников в Свердловской области. На тот момент их было 57.

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По состоянию на 13 июня в Екатеринбурге 92 выпускника набрали максимально возможные 100 баллов по отдельным предметам на ЕГЭ. И это на порядок больше, чем в прошлом году, рассказали URA.RU в городском департаменте образования. «В настоящее время известны результаты по пяти предметам. В Екатеринбурге на данный момент 92 стобалльных результата: по литературе — 34, по химии — 17, географии — два, русскому языку — 28, математике профильного уровня — 11», — уточнили в ведомстве. В 2023-м по этим же предметам было 49 стобалльных результатов (по литературе — 14, по химии — 10, русскому языку — 24, профильной математике — один). ЕГЭ продлится до 26 июня. Неделю назад департамент информполитики региона отчитывался о рекордном числе стобалльников в Свердловской области. На тот момент их было 57.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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