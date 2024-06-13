Германия передаст Украине 50 млрд долларов, взятых с процентов от активов России

13 июня 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

ФРГ дорабатывает схему передачи Киеву 50 млрд долларов военной помощи, заявил Линднер Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ планирует переждать Украине в качестве военной помощи еще 50 млрд долларов. Они будут взяты из процентов от замороженных активов России, детали передачи денег пока дорабатываются. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты из замороженных активов — умный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство», — передает Линднер в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что такая схема поможет снять нагрузку с европейских бюджетов. Детали военной помощи еще дорабатываются. Ранее сообщалось, что страны НАТО планируют выделять Киеву по 50 млрд долларов ежегодно. Однако Венгрия отказалась принимать участие в сборе финансовых средств, но не будет мешать в этом другим членам альянс , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФРГ планирует переждать Украине в качестве военной помощи еще 50 млрд долларов. Они будут взяты из процентов от замороженных активов России, детали передачи денег пока дорабатываются. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты из замороженных активов — умный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство», — передает Линднер в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что такая схема поможет снять нагрузку с европейских бюджетов. Детали военной помощи еще дорабатываются. Ранее сообщалось, что страны НАТО планируют выделять Киеву по 50 млрд долларов ежегодно. Однако Венгрия отказалась принимать участие в сборе финансовых средств, но не будет мешать в этом другим членам альянс, пишет Pravda.Ru.