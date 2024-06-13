Могут ли дезодоранты и антиперспиранты вызвать рак

Невролог Лепилова: развитие рака от дезодорантов не доказано

13 июня 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Соли алюминия в антиперспирантах не оказывают существенное влияние на организм, объяснила врач-невролог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания. Об этом URA.RU сообщила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания», — рассказала URA.RU Полина Лепилова. Также врач-невролог пояснила, что соли алюминия проникают только в поверхностные участки протоков потовых желез, примерно на одну пятую, поэтому не могут оказать существенное влияние на организм. Дезодоранты помогают устранить неприятный запах пота, а антиперсперанты блокируют работу потовых желез, однако они никак не влияют на развитие онкозаболеваний, подчеркнула Лепилова. Как отметила специалист, эти средства вызывают раздражение и аллергические реакции, поэтому людям с чувствительной кожей рекомендовано обратиться за консультацией к дерматологу для подбора индивидуального эффективного средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания. Об этом URA.RU сообщила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания», — рассказала URA.RU Полина Лепилова. Также врач-невролог пояснила, что соли алюминия проникают только в поверхностные участки протоков потовых желез, примерно на одну пятую, поэтому не могут оказать существенное влияние на организм. Дезодоранты помогают устранить неприятный запах пота, а антиперсперанты блокируют работу потовых желез, однако они никак не влияют на развитие онкозаболеваний, подчеркнула Лепилова. Как отметила специалист, эти средства вызывают раздражение и аллергические реакции, поэтому людям с чувствительной кожей рекомендовано обратиться за консультацией к дерматологу для подбора индивидуального эффективного средства.