Могут ли дезодоранты и антиперспиранты вызвать рак

Невролог Лепилова: развитие рака от дезодорантов не доказано
© Служба новостей «URA.RU»
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Соли алюминия в антиперспирантах не оказывают существенное влияние на организм, объяснила врач-невролог Фото:

В настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания. Об этом URA.RU сообщила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

«Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания», — рассказала URA.RU Полина Лепилова. Также врач-невролог пояснила, что соли алюминия проникают только в поверхностные участки протоков потовых желез, примерно на одну пятую, поэтому не могут оказать существенное влияние на организм.

Дезодоранты помогают устранить неприятный запах пота, а антиперсперанты блокируют работу потовых желез, однако они никак не влияют на развитие онкозаболеваний, подчеркнула Лепилова. Как отметила специалист, эти средства вызывают раздражение и аллергические реакции, поэтому людям с чувствительной кожей рекомендовано обратиться за консультацией к дерматологу для подбора индивидуального эффективного средства.

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В настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания. Об этом URA.RU сообщила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Некоторые исследования действительно связывают воздействие алюминия с раком молочной железы, однако в настоящее время нет доказательств тому, что антиперспиранты могут вызывать онкозаболевания», — рассказала URA.RU Полина Лепилова. Также врач-невролог пояснила, что соли алюминия проникают только в поверхностные участки протоков потовых желез, примерно на одну пятую, поэтому не могут оказать существенное влияние на организм. Дезодоранты помогают устранить неприятный запах пота, а антиперсперанты блокируют работу потовых желез, однако они никак не влияют на развитие онкозаболеваний, подчеркнула Лепилова. Как отметила специалист, эти средства вызывают раздражение и аллергические реакции, поэтому людям с чувствительной кожей рекомендовано обратиться за консультацией к дерматологу для подбора индивидуального эффективного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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