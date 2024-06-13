На свой страх и риск: как тюменцы покупают санкционные иномарки и при этом экономят

Купить автомобиль европейских брендов в Тюмени стало крайне сложно: из-за санкций и ухода зарубежных брендов цены на привычные модели взлетели, а ассортимент резко сократился. Альтернативой стали компании, перегоняющие машины из-за границы. Откуда можно привезти санкционный автомобиль и на сколько это выгодно — в материале URA.RU.
Традиционный интерес
Часто выбор тюменцев, желающих купить машину, падает на автомобили европейских марок. Они проверены, хорошо адаптированы к местному климату, здесь много сервисов, специализирующихся на ремонте европейцев. Жанат Абышев, владелец компании «АвтоИмпорт72», которая занимается поставками авто из-за границы, рассказал, что среди горожан большим спросом пользуются машины премиум-класса — в частности, BMW и Mercedes-Benz.
Как выбрать авто
Новые автомобили европейских марок можно завезти из Китая. Там есть заводы Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Skoda. Поддержанные автомобили тех же брендов привозят из Кореи.
Обычно, по словам Жаната Абышева, поддержанные автомобили, привезенные из-за границы, отличаются от российских лучшим техническим состоянием. В Корее и Китае, например, на дорогах нет соли, там хороший бензин и масло, выше качество дорожного покрытия. Следовательно, и автомобиль сохранится лучшим образом, добавляет предприниматель.
Чтобы выбрать машину, для начала нужно определиться с бюджетом и комплектацией. Поиск авто ведется у дилеров в Китае, если оно новое, или через посредников, если приобретается поддержанное в Корее.
При покупке поддержанного автомобиля подборщик выезжает на осмотр согласованных вариантов, полностью проверяет авто, делает подробный фото- и видеоотчет. Затем машина выкупается и уже транзитом доставляется в Тюмень. Сроки доставки — 30- 40 дней из Кореи.
Поиск новых автомобилей ведется через сайты у официальных дилеров в Китае. Если нет определенной комплектации, то можно заказать машину непосредственно с завода, это скажется на сроках доставки. Ориентировочные сроки — 14-20 дней из наличия и 30-40 дней, если заказывать у автоконцерна.
Всю ответственность за транспортировку берет на себя логистическая фирма. Авто обязательно страхуется на весь путь доставки от начального до конечного пункта. Из Кореи доставляются автовозами и морскими судами, из Китая — только автовозами.
И не купить кота в мешке
Покупая б/у или новую иномарку за рубежом самостоятельно или через посредника, следует помнить о рисках, которые будут сопровождать почти на каждом этапе. Рынок услуг перегонщиков пока плохо регулируется и крайне привлекателен для мошенников. Автоэксперты советуют обращаться только в проверенные компании. Главное, оформлять сделку по договору, знать поставщика в лицо и не переводить деньги, не удостоверившись в порядочности и репутации компании.
Несмотря на то, что в Корее за скручивание пробега предусмотрено уголовное наказание, полностью исключать это явление нельзя. Также нужно подобрать грамотного оценщика, который осмотрит машину на дефекты, которые могут обнаружиться даже несмотря на фиксацию ДТП во всех странах. Если вы наткнулись на недобросовестного продавца и вам попытаются продать угнанное авто, то его просто не пустят на территорию России.
Что по деньгам
Оптимальный вариант покупки из-за границы — автомобили стоимостью от двух до четырех миллионов рублей. Бюджетные модели до миллиона рублей покупать невыгодно, так как за доставку придется заплатить 250-300 тысяч рублей — существенную долю от стоимости самой машины.
По словам предпринимателя Жаната Абышева, с учетом транспортных расходов, оплаты всех пошлин и оформления документации, разница в покупке авто бюджетных марок по параллельному импорту составит от 200 до 500 тысяч рублей, люксовые машины — в несколько миллионов. К примеру, автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска в идеальном состоянии будет стоить в Корее два миллиона рублей, в России с такими же характеристиками можно найти машину от трех с половиной миллионов.
Кто покупает
По мнению владельца компании-посредника, услуга по выкупу авто пользуется спросом не только у тюменцев, но и у северян, у которых нет официальных дилеров, но есть деньги и возможность купить хороший автомобиль. Частый запрос — авто до двух миллионов рублей.
«Сейчас такое время, что авто действительно стал не средством передвижения, а роскошью. Цены стали просто космические! Даже эти два миллиона рублей нужно заработать», — добавляет Абышев.
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