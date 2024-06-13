Путин продлил потолок цен на российскую нефть. Скрин

13 июня 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Путин продлил потолок цен на нефть РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент РФ Владимир Путин до конца 2024 года продлил запрет на поставки отечественной нефти иностранцам, которые прямо или косвенно соблюдают потолок цен. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов. «Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года», — говорится в указе . Фото: Официальное опубликование правовых актов http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406130009 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин до конца 2024 года продлил запрет на поставки отечественной нефти иностранцам, которые прямо или косвенно соблюдают потолок цен. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов. «Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года», — говорится в указе.