Путин продлил потолок цен на российскую нефть. Скрин

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Путин продлил потолок цен на нефть РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин до конца 2024 года продлил запрет на поставки отечественной нефти иностранцам, которые прямо или косвенно соблюдают потолок цен. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов.

«Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года», — говорится в указе.

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Президент РФ Владимир Путин до конца 2024 года продлил запрет на поставки отечественной нефти иностранцам, которые прямо или косвенно соблюдают потолок цен. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов. «Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года», — говорится в указе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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