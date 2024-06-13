На водоемах Тюменской области начался пляжный сезон

Купальщики захватили даже те водоемы, где заходить в воду запрещено Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницы Тюмени в будний день массово отправились загорать на местные пляжи. Некоторые тюменки с раннего утра приехали занимать места под солнцем. Как местные жительницы провели самый жаркий день июня — в фоторепортаже URA.RU.

Температура воздуха достигала утром +33 градусов. Тюменцы и гости города решили в будний день рвануть на местные пляжи, что позагорать и искупаться. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Некоторые девушки даже не заходили в озера, ведь они приехали ради ровного загара. Отчаянные тюменки готовы весь день провести на солнце. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Народу на пляжах много, несмотря на то, что сегодня рабочий день. Часть посетителей приехали с детьми. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сегодня в Тюмени первый жаркий день — местами температура доходила до +35 градусов. Возможно именно из-за аномальной погоды жители прыгали в воду даже там, где это запрещено. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ажиотаж на пляжах не угасал. К вечеру наоборот появлялось больше желающих поймать последние солнечные лучи уходящего дня. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Девушки не стеснялись загорать топлес. Что только не сделаешь ради идеального загара. Фото: Денис Моргунов © URA.RU