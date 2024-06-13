Появилась карта с ограничениями для самокатчиков в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге сделают четыре зоны с разными скоростными разрешениями
В Екатеринбурге сделают четыре зоны с разными скоростными разрешениями Фото:

На оживленных участках Екатеринбурга значительно ограничат скорость электросамокатов. Полностью движение для них закроют в семи парках. Карту с зонами ограничений публикует неофициальный telegram-канал пресс-службы мэрии.

Обозначения зон, где необходимо снизить скорость, обсуждалось еще 6 июня на встрече чиновников с представителями кикшеринговых сервисов и экспертами. Тогда они договорились, что в Екатеринбурге появится не три, как планировалось изначально, а четыре зоны с разными скоростными параметрами: 25 (без зоны), 20 (желтая зона), 15 (оранжевая) и 10 (фиолетовая) километров в час.

Несмотря на это, переговоры продолжаются. По их итогам будет сформировано приложение к уже подготовленному постановлению мэра Алексея Орлова.

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На оживленных участках Екатеринбурга значительно ограничат скорость электросамокатов. Полностью движение для них закроют в семи парках. Карту с зонами ограничений публикует неофициальный telegram-канал пресс-службы мэрии. Обозначения зон, где необходимо снизить скорость, обсуждалось еще 6 июня на встрече чиновников с представителями кикшеринговых сервисов и экспертами. Тогда они договорились, что в Екатеринбурге появится не три, как планировалось изначально, а четыре зоны с разными скоростными параметрами: 25 (без зоны), 20 (желтая зона), 15 (оранжевая) и 10 (фиолетовая) километров в час. Несмотря на это, переговоры продолжаются. По их итогам будет сформировано приложение к уже подготовленному постановлению мэра Алексея Орлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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