Появилась карта с ограничениями для самокатчиков в Екатеринбурге

На оживленных участках Екатеринбурга значительно ограничат скорость электросамокатов. Полностью движение для них закроют в семи парках. Карту с зонами ограничений публикует неофициальный telegram-канал пресс-службы мэрии.
Обозначения зон, где необходимо снизить скорость, обсуждалось еще 6 июня на встрече чиновников с представителями кикшеринговых сервисов и экспертами. Тогда они договорились, что в Екатеринбурге появится не три, как планировалось изначально, а четыре зоны с разными скоростными параметрами: 25 (без зоны), 20 (желтая зона), 15 (оранжевая) и 10 (фиолетовая) километров в час.
Несмотря на это, переговоры продолжаются. По их итогам будет сформировано приложение к уже подготовленному постановлению мэра Алексея Орлова.
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