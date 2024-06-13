Путин провел переговоры с ио главы исполнительной власти Ирана

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мохбар мохаммад
Мохаммад Мохбер (на фото) позвонил Владимиру Путину Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны.

«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Путина с <…> Мохаммадом Мохбером», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости». Там добавили, что с обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, включая проекты в сферах энергетики и транспорта.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия на международной арене. Мохаммад Мохбер поздравил россиян и президента с Днем России, а Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели президента Ибрагима Раиси временно исполняет обязанности главы государства, передает RT. Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Путина с <…> Мохаммадом Мохбером», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости». Там добавили, что с обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, включая проекты в сферах энергетики и транспорта. Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия на международной арене. Мохаммад Мохбер поздравил россиян и президента с Днем России, а Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели президента Ибрагима Раиси временно исполняет обязанности главы государства, передает RT. Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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