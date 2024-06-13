Путин провел переговоры с ио главы исполнительной власти Ирана

13 июня 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мохаммад Мохбер (на фото) позвонил Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Путина с <…> Мохаммадом Мохбером», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости». Там добавили, что с обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, включая проекты в сферах энергетики и транспорта. Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия на международной арене. Мохаммад Мохбер поздравил россиян и президента с Днем России, а Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели президента Ибрагима Раиси временно исполняет обязанности главы государства, передает RT. Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Путина с <…> Мохаммадом Мохбером», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Кремль. Новости». Там добавили, что с обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, включая проекты в сферах энергетики и транспорта. Кроме того, главы государств обсудили вопросы взаимодействия на международной арене. Мохаммад Мохбер поздравил россиян и президента с Днем России, а Путин поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели президента Ибрагима Раиси временно исполняет обязанности главы государства, передает RT. Вертолет Раиси полностью сгорел при крушении.