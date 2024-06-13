Рейтинг Макрона перед выборами во Франции рекордно рухнул

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до минимального уровня за последние 5,5 лет. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для издания Echos. Это произошло на фоне неудачных результатов его партии на выборах в Европарламент.
«Рейтинг доверия главе государства упал на пять пунктов — до 24%. Этот самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока», — отмечается в опросе.
Согласно данным опроса, популярность Макрона значительно упала среди различных слоев населения, включая работников и пенсионеров. При этом самый низкий уровень поддержки президент имел в 2019 году во время протестов «желтых жилетов».
Выборы в Европарламент, прошедшие во Франции, выявили значительное усиление позиций крайне правой партии «Национальное объединение», которая опередила сторонников Макрона более чем в два раза. В ответ на это Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов
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