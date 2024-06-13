ЦБ РФ отменил утренние торги на Мосбирже

Торги возобновятся после 9:50 по московскому времени
Ценробанк РФ временно отменил утренние торги на Мосбирже. Ограничения коснутся торговых сессий на валютном, а также рынке драгоценных металлов.
«Банк России принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 (по московскому времени — прим. URA.RU) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года», — передает ЦБ в своем telegram-канале. Ограничения продлятся до отмены соответствующего решения.
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