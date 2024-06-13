Байден раскрыл суть новой поддержки для ВСУ

США будут помогать Киеву только снарядами и оружием, заявил Байден
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Соглашение по безопасности, которое было подписано между Вашингтоном и Киевом не подразумевает отправки войск на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину», — сказал Байден в ходе своего выступления по итогам встречи G7. Его слова прозвучали в эфире трансляции на youtube-канале Associated Press. Американский президент отметил, что по договору США будут только помогать ВСУ боеприпасами и оружием.
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