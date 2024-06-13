13 июня 2024

Байден раскрыл суть новой поддержки для ВСУ

Байден: США не будут поддерживать ВСУ солдатами
© Служба новостей «URA.RU»
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США будут помогать Киеву только снарядами и оружием, заявил Байден
США будут помогать Киеву только снарядами и оружием, заявил Байден Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соглашение по безопасности, которое было подписано между Вашингтоном и Киевом не подразумевает отправки войск на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. 

«Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину», — сказал Байден в ходе своего выступления по итогам встречи G7. Его слова прозвучали в эфире трансляции на youtube-канале Associated Press. Американский президент отметил, что по договору США будут только помогать ВСУ боеприпасами и оружием.

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Соглашение по безопасности, которое было подписано между Вашингтоном и Киевом не подразумевает отправки войск на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.  «Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину», — сказал Байден в ходе своего выступления по итогам встречи G7. Его слова прозвучали в эфире трансляции на youtube-канале Associated Press. Американский президент отметил, что по договору США будут только помогать ВСУ боеприпасами и оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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