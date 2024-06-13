13 июня 2024

США продлили контракт с Илоном Маском по использованию Starlink на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон продлил контракт с компанией Илона Маска до 30 ноября
Пентагон продлил контракт с компанией Илона Маска до 30 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерства обороны США продлило контракт с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, на предоставление интернет-услуг Starlink на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Командования космических систем Бонни Пойндекстер.

«Контракт (с компанией SpaceX — прим. URA.RU) предоставляет доступ к сети Starlink, оборудованию и поддержке клиентов (на Украине — прим. URA.RU) на согласованных условиях», — слова пресс-секретаря передает Bloomberg. Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. В 2022 году он массово выводил спутники Starlink на орбиту. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, украинские солдаты в 2023 году использовали сети этой спутниковой связи на всей линии фронта. При этом системы Starlink не работали определенное время возле Крыма.

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Министерства обороны США продлило контракт с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, на предоставление интернет-услуг Starlink на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Командования космических систем Бонни Пойндекстер. «Контракт (с компанией SpaceX — прим. URA.RU) предоставляет доступ к сети Starlink, оборудованию и поддержке клиентов (на Украине — прим. URA.RU) на согласованных условиях», — слова пресс-секретаря передает Bloomberg. Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов. Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. В 2022 году он массово выводил спутники Starlink на орбиту. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, украинские солдаты в 2023 году использовали сети этой спутниковой связи на всей линии фронта. При этом системы Starlink не работали определенное время возле Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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