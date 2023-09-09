09 сентября 2023

Буданов признал, что ВСУ используют Starlink на всей линии фронта

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Украина пользуется Starlink по всему фронту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты используют сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом системы Starlink не работали определенное время возле Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Starlink достаточно хорошо зарекомендовали себя. Можно много говорить, хороши они или нет, но абсолютно вся линия фронта работает на них. Лично я не уверен, что [американский предприниматель и основатель SpaceX Илон] Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение аппаратов. Уверен, что там просто нет покрытия», — заявил Буданов на встрече Ялтинской Европейской Стратегии. Его слова приводит ТАСС.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. В 2022 году он массово выводил спутники Starlink на орбиту. Немецкие журналисты отмечали, что судьба Украины в ходе военного конфликта во многом зависит от того, заблокирует ли Маск доступ к ним для украинских военных.

В конце августа в США обвинили Россию в попытке заглушить спутники Starlink. Американские журналисты считают, что Маск прежде чем ограничить Украине Starlink, общался с российским послом.

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Украинские солдаты используют сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. При этом системы Starlink не работали определенное время возле Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Starlink достаточно хорошо зарекомендовали себя. Можно много говорить, хороши они или нет, но абсолютно вся линия фронта работает на них. Лично я не уверен, что [американский предприниматель и основатель SpaceX Илон] Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение аппаратов. Уверен, что там просто нет покрытия», — заявил Буданов на встрече Ялтинской Европейской Стратегии. Его слова приводит ТАСС. Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. В 2022 году он массово выводил спутники Starlink на орбиту. Немецкие журналисты отмечали, что судьба Украины в ходе военного конфликта во многом зависит от того, заблокирует ли Маск доступ к ним для украинских военных. В конце августа в США обвинили Россию в попытке заглушить спутники Starlink. Американские журналисты считают, что Маск прежде чем ограничить Украине Starlink, общался с российским послом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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