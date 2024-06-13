13 июня 2024

США заставили пять стран передать свои системы Patriot Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗРК Patriot предназначены для перехвата самолетов, беспилотников
ЗРК Patriot предназначены для перехвата самолетов, беспилотников Фото:

Вашингтон добился сразу от пяти стран обязательств передать свои системы Patriot Украине. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден. 

«Мы получили обязательства от пяти стран по системам Patriot и другим системам противовоздушной обороны. Кроме того, пусть другие страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придется подождать. Все, что у нас есть, будет поступать на Украину», — рассказал Байден, выступая на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. Его слова прозвучали в эфире трансляции на youtube-канале Associated Press.

В конце 2022 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. В рамках этой помощи Киеву впервые передана батарея американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. ЗРК Patriot, производства американской корпорации Raytheon, предназначены для перехвата самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности. Эти комплексы находятся на вооружении США с 1980-х годов и считаются одними из самых эффективных систем ПВО.

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Вашингтон добился сразу от пяти стран обязательств передать свои системы Patriot Украине. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.  «Мы получили обязательства от пяти стран по системам Patriot и другим системам противовоздушной обороны. Кроме того, пусть другие страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придется подождать. Все, что у нас есть, будет поступать на Украину», — рассказал Байден, выступая на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. Его слова прозвучали в эфире трансляции на youtube-канале Associated Press. В конце 2022 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. В рамках этой помощи Киеву впервые передана батарея американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. ЗРК Patriot, производства американской корпорации Raytheon, предназначены для перехвата самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности. Эти комплексы находятся на вооружении США с 1980-х годов и считаются одними из самых эффективных систем ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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