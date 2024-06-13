США заставили пять стран передать свои системы Patriot Украине

Вашингтон добился сразу от пяти стран обязательств передать свои системы Patriot Украине. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Мы получили обязательства от пяти стран по системам Patriot и другим системам противовоздушной обороны. Кроме того, пусть другие страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придется подождать. Все, что у нас есть, будет поступать на Украину», — рассказал Байден, выступая на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. Его слова прозвучали в эфире трансляции на youtube-канале Associated Press.
В конце 2022 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. В рамках этой помощи Киеву впервые передана батарея американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. ЗРК Patriot, производства американской корпорации Raytheon, предназначены для перехвата самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности. Эти комплексы находятся на вооружении США с 1980-х годов и считаются одними из самых эффективных систем ПВО.
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