Хуситы атаковали судно Украины ракетами

Мятежники йеменского движения «Ансар Аллах» (известные как хуситы) осуществили атаку на украинское судно Verbena в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
«Сегодня поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе ракеты попали в судно Verbena, принадлежащее Украине», — говорится в официальном заявлении, размещенном на странице командования в социальной сети X.
По данным Центрального командования, судно Verbena получило значительные повреждения, в результате чего начался пожар. Один из членов экипажа был тяжело ранен и позднее эвакуирован на борту американского военного самолета.
Это нападение следует за предупреждением хуситов о возможных атаках на израильские и связанные с ними цели, включая суда, проходящие через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Угрозы были озвучены на фоне обострения ситуации в секторе Газа. С середины ноября прошлого года хуситы усилили свои нападения на гражданские суда, что привело к повышению напряженности в регионе.
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