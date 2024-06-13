13 июня 2024

Хуситы атаковали судно Украины ракетами

© Служба новостей «URA.RU»
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В украинское судно попали две ракеты в Аденском заливе
В украинское судно попали две ракеты в Аденском заливе Фото:

Мятежники йеменского движения «Ансар Аллах» (известные как хуситы) осуществили атаку на украинское судно Verbena в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

«Сегодня поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе ракеты попали в судно Verbena, принадлежащее Украине», — говорится в официальном заявлении, размещенном на странице командования в социальной сети X.

По данным Центрального командования, судно Verbena получило значительные повреждения, в результате чего начался пожар. Один из членов экипажа был тяжело ранен и позднее эвакуирован на борту американского военного самолета.

Это нападение следует за предупреждением хуситов о возможных атаках на израильские и связанные с ними цели, включая суда, проходящие через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Угрозы были озвучены на фоне обострения ситуации в секторе Газа. С середины ноября прошлого года хуситы усилили свои нападения на гражданские суда, что привело к повышению напряженности в регионе.

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Мятежники йеменского движения «Ансар Аллах» (известные как хуситы) осуществили атаку на украинское судно Verbena в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. «Сегодня поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе ракеты попали в судно Verbena, принадлежащее Украине», — говорится в официальном заявлении, размещенном на странице командования в социальной сети X. По данным Центрального командования, судно Verbena получило значительные повреждения, в результате чего начался пожар. Один из членов экипажа был тяжело ранен и позднее эвакуирован на борту американского военного самолета. Это нападение следует за предупреждением хуситов о возможных атаках на израильские и связанные с ними цели, включая суда, проходящие через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Угрозы были озвучены на фоне обострения ситуации в секторе Газа. С середины ноября прошлого года хуситы усилили свои нападения на гражданские суда, что привело к повышению напряженности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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