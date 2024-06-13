В Тавде поезд насмерть сбил свердловчанку

По словам местных жителей, женщина получила множественные травмы на перегоне (архивное фото)
В Тавде (Свердловская область) 13 июня на железнодорожных путях у перегона Тавда — Карьер поезд насмерть сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили местные жители.
«Машинист сигналил ей несколько раз. Женщина убежала с путей. Под конец состава она выбежала назад. Поезд сбил ее», — сообщили очевидцы порталу Е1.RU. По их словам, у женщины были множественные переломы, а лицо оказалось изуродовано.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!