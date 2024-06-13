13 июня 2024

В Тавде поезд насмерть сбил свердловчанку

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, женщина получила множественные травмы на перегоне (архивное фото)
По словам местных жителей, женщина получила множественные травмы на перегоне (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) 13 июня на железнодорожных путях у перегона Тавда — Карьер поезд насмерть сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили местные жители.

«Машинист сигналил ей несколько раз. Женщина убежала с путей. Под конец состава она выбежала назад. Поезд сбил ее», — сообщили очевидцы порталу Е1.RU. По их словам, у женщины были множественные переломы, а лицо оказалось изуродовано.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Тавде (Свердловская область) 13 июня на железнодорожных путях у перегона Тавда — Карьер поезд насмерть сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили местные жители. «Машинист сигналил ей несколько раз. Женщина убежала с путей. Под конец состава она выбежала назад. Поезд сбил ее», — сообщили очевидцы порталу Е1.RU. По их словам, у женщины были множественные переломы, а лицо оказалось изуродовано. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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