13 июня 2024

В Дагестане задержался рейс до ХМАО из-за урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за урагана в городе нулевая видимость
Из-за урагана в городе нулевая видимость Фото:

В аэропорту Махачкалы (Дагестан) перенесли рейс до Нижневартовска из-за урагана. Об этом сообщил сайт Mаsh.

«Пассажиры рейса до Нижневартовска полтора часа ждут отправления в аэропорту Каспийска (Махачкала). Наблюдать за стихией (ураган — прим. URA.RU) приходится через иллюминаторы», — пишет Mаsh. Пассажиры рейса относятся к задержке с пониманием.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.  

В Махачкале наблюдается мощный ураган. Из-за погодных явлений в городе нулевая видимость на дорогах. Региональное МЧС предупредило жителей о возможных сходах селей в горных районах, а также о подъеме воды в реках. Полицейские спасли 14 человек, которые оказались в открытом море во время шторма, передает РБК.

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В аэропорту Махачкалы (Дагестан) перенесли рейс до Нижневартовска из-за урагана. Об этом сообщил сайт Mаsh. «Пассажиры рейса до Нижневартовска полтора часа ждут отправления в аэропорту Каспийска (Махачкала). Наблюдать за стихией (ураган — прим. URA.RU) приходится через иллюминаторы», — пишет Mаsh. Пассажиры рейса относятся к задержке с пониманием. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.   В Махачкале наблюдается мощный ураган. Из-за погодных явлений в городе нулевая видимость на дорогах. Региональное МЧС предупредило жителей о возможных сходах селей в горных районах, а также о подъеме воды в реках. Полицейские спасли 14 человек, которые оказались в открытом море во время шторма, передает РБК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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