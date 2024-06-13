В Дагестане задержался рейс до ХМАО из-за урагана

В аэропорту Махачкалы (Дагестан) перенесли рейс до Нижневартовска из-за урагана. Об этом сообщил сайт Mаsh.
«Пассажиры рейса до Нижневартовска полтора часа ждут отправления в аэропорту Каспийска (Махачкала). Наблюдать за стихией (ураган — прим. URA.RU) приходится через иллюминаторы», — пишет Mаsh. Пассажиры рейса относятся к задержке с пониманием.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
В Махачкале наблюдается мощный ураган. Из-за погодных явлений в городе нулевая видимость на дорогах. Региональное МЧС предупредило жителей о возможных сходах селей в горных районах, а также о подъеме воды в реках. Полицейские спасли 14 человек, которые оказались в открытом море во время шторма, передает РБК.
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