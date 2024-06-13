13 июня 2024

«Иванушки International» рассказали жуткие истории об обезумевших фанатках

«Иванушки International» рассказывали о самым отчаянных поступках своих фанаток
© Служба новостей «URA.RU»
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«Иванушки International» рассказали о самых диких фанатках в своей гастрольной деятельности Фото:

Вторжение в личную жизнь и шантажирование здоровьем со стороны фанаток посчитали самым неприятным в своей творческой карьере участники группы «Иванушки International». Об этом, проиллюстрировав примерами из гастрольной активности, музыканты рассказали в интервью «Известиям».

«Звонит, допустим, мама девочки и говорит, чтобы я приехал в больницу. Туда она попала из-за того, что лезвием написала мое имя у себя на руке», — пояснил «Известиям» участник группы Кирилл Туриченко.

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ярых фанатках, которых в неадекватном состоянии приходилось по несколько минут при помощи охраны снимать с себя. Это было очень больно, отметил музыкант.

Другой солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о девушке, которая, чтобы принести завтрак в номер, воспользовалась униформой работающей в отеле сестры. Также участники группы вспоминают, как встречающиеся в поездах поклонницы стараются попасть к ним в купе, покупая пирожки на станциях. Кормят до сих пор, куда бы они не приезжали: «завтра концерт, а сегодня мы уезжаем на поезде, и нас уже там выпечка ждет».

Еще один из примеров, которые привели участники группы «Иванушки International» — исписанные лестничные клетки, которые они просили мыть по возвращении с гастролей. При этом такие ситуации повторялись неоднократно.

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Вторжение в личную жизнь и шантажирование здоровьем со стороны фанаток посчитали самым неприятным в своей творческой карьере участники группы «Иванушки International». Об этом, проиллюстрировав примерами из гастрольной активности, музыканты рассказали в интервью «Известиям». «Звонит, допустим, мама девочки и говорит, чтобы я приехал в больницу. Туда она попала из-за того, что лезвием написала мое имя у себя на руке», — пояснил «Известиям» участник группы Кирилл Туриченко. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ярых фанатках, которых в неадекватном состоянии приходилось по несколько минут при помощи охраны снимать с себя. Это было очень больно, отметил музыкант. Другой солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о девушке, которая, чтобы принести завтрак в номер, воспользовалась униформой работающей в отеле сестры. Также участники группы вспоминают, как встречающиеся в поездах поклонницы стараются попасть к ним в купе, покупая пирожки на станциях. Кормят до сих пор, куда бы они не приезжали: «завтра концерт, а сегодня мы уезжаем на поезде, и нас уже там выпечка ждет». Еще один из примеров, которые привели участники группы «Иванушки International» — исписанные лестничные клетки, которые они просили мыть по возвращении с гастролей. При этом такие ситуации повторялись неоднократно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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