«Иванушки International» рассказали жуткие истории об обезумевших фанатках

«Иванушки International» рассказывали о самым отчаянных поступках своих фанаток

14 июня 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

«Иванушки International» рассказали о самых диких фанатках в своей гастрольной деятельности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вторжение в личную жизнь и шантажирование здоровьем со стороны фанаток посчитали самым неприятным в своей творческой карьере участники группы «Иванушки International». Об этом, проиллюстрировав примерами из гастрольной активности, музыканты рассказали в интервью «Известиям». «Звонит, допустим, мама девочки и говорит, чтобы я приехал в больницу. Туда она попала из-за того, что лезвием написала мое имя у себя на руке», — пояснил «Известиям» участник группы Кирилл Туриченко. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ярых фанатках, которых в неадекватном состоянии приходилось по несколько минут при помощи охраны снимать с себя. Это было очень больно, отметил музыкант. Другой солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о девушке, которая, чтобы принести завтрак в номер, воспользовалась униформой работающей в отеле сестры. Также участники группы вспоминают, как встречающиеся в поездах поклонницы стараются попасть к ним в купе, покупая пирожки на станциях. Кормят до сих пор, куда бы они не приезжали: «завтра концерт, а сегодня мы уезжаем на поезде, и нас уже там выпечка ждет». Еще один из примеров, которые привели участники группы «Иванушки International» — исписанные лестничные клетки, которые они просили мыть по возвращении с гастролей. При этом такие ситуации повторялись неоднократно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторжение в личную жизнь и шантажирование здоровьем со стороны фанаток посчитали самым неприятным в своей творческой карьере участники группы «Иванушки International». Об этом, проиллюстрировав примерами из гастрольной активности, музыканты рассказали в интервью «Известиям». «Звонит, допустим, мама девочки и говорит, чтобы я приехал в больницу. Туда она попала из-за того, что лезвием написала мое имя у себя на руке», — пояснил «Известиям» участник группы Кирилл Туриченко. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о ярых фанатках, которых в неадекватном состоянии приходилось по несколько минут при помощи охраны снимать с себя. Это было очень больно, отметил музыкант. Другой солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о девушке, которая, чтобы принести завтрак в номер, воспользовалась униформой работающей в отеле сестры. Также участники группы вспоминают, как встречающиеся в поездах поклонницы стараются попасть к ним в купе, покупая пирожки на станциях. Кормят до сих пор, куда бы они не приезжали: «завтра концерт, а сегодня мы уезжаем на поезде, и нас уже там выпечка ждет». Еще один из примеров, которые привели участники группы «Иванушки International» — исписанные лестничные клетки, которые они просили мыть по возвращении с гастролей. При этом такие ситуации повторялись неоднократно.