13 июня 2024

Боец MMA Хамзат Чимаев был госпитализирован

© Служба новостей «URA.RU»
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Следующий бой Чимаева должен был состояться 22 июня
Следующий бой Чимаева должен был состояться 22 июня Фото:

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев был госпитализирован. Об этом сообщил боец Мухаммад Эскерханов в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«За каждой тягостью наступает облегчение», — написал Эскерханов под опубликованной фотографией. На ней Чимаев лежит в больнице.

Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, известен своим непобедимым рекордом в ММА — 13 побед без поражений. Его следующий бой должен состояться 22 июня против австралийца Роберта Уиттакера и стать главным событием турнира UFC в Саудовской Аравии.

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Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев был госпитализирован. Об этом сообщил боец Мухаммад Эскерханов в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). «За каждой тягостью наступает облегчение», — написал Эскерханов под опубликованной фотографией. На ней Чимаев лежит в больнице. Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, известен своим непобедимым рекордом в ММА — 13 побед без поражений. Его следующий бой должен состояться 22 июня против австралийца Роберта Уиттакера и стать главным событием турнира UFC в Саудовской Аравии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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