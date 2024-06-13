Боец MMA Хамзат Чимаев был госпитализирован

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев был госпитализирован. Об этом сообщил боец Мухаммад Эскерханов в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«За каждой тягостью наступает облегчение», — написал Эскерханов под опубликованной фотографией. На ней Чимаев лежит в больнице.
Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, известен своим непобедимым рекордом в ММА — 13 побед без поражений. Его следующий бой должен состояться 22 июня против австралийца Роберта Уиттакера и стать главным событием турнира UFC в Саудовской Аравии.
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