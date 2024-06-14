Депутат ГД раскрыл, как школьники используют Путина для успешной сдачи ЕГЭ

Депутат Нилов: школьники используют вымышленные цитаты Путина, чтобы сдать ЕГЭ
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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, футболка с путиным, футболка с путиным и лавровым
Школьники уже который год используют Путина, чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы Фото:

Подростки, при сдаче ЕГЭ, используют вымышленные цитаты президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку. По словам школьников, так они получают высокие баллы. О появлении нового способа хорошо сдать ЕГЭ сообщил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.

«Молодцы школьники, если они придумали и идут на такую хитрость, решая свою задачу — показать наилучший результат. Это тоже надо иметь мозги, чуйку политическую», — заявил Нилов в разговоре с «Ридусом». Депутат, который ранее выступал за отмену ЕГЭ, утверждает, что случаи с фейковыми цитатами подтверждают вредность данной системы экзаменов для образования.

В telegram-канале «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ» были опубликованы советы о том, что использование выдуманных цитат Путина может положительно сказаться на оценке сочинения. Автор канала утверждает, что эксперименты последних лет показывают, что экзаменационные работы с упоминанием президента оцениваются выше. Согласно «Поступашкам», такой подход используется в сочинениях на ЕГЭ уже не первый год и приносит выпускникам высокие баллы.

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Подростки, при сдаче ЕГЭ, используют вымышленные цитаты президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку. По словам школьников, так они получают высокие баллы. О появлении нового способа хорошо сдать ЕГЭ сообщил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. «Молодцы школьники, если они придумали и идут на такую хитрость, решая свою задачу — показать наилучший результат. Это тоже надо иметь мозги, чуйку политическую», — заявил Нилов в разговоре с «Ридусом». Депутат, который ранее выступал за отмену ЕГЭ, утверждает, что случаи с фейковыми цитатами подтверждают вредность данной системы экзаменов для образования. В telegram-канале «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ» были опубликованы советы о том, что использование выдуманных цитат Путина может положительно сказаться на оценке сочинения. Автор канала утверждает, что эксперименты последних лет показывают, что экзаменационные работы с упоминанием президента оцениваются выше. Согласно «Поступашкам», такой подход используется в сочинениях на ЕГЭ уже не первый год и приносит выпускникам высокие баллы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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