Депутат ГД раскрыл, как школьники используют Путина для успешной сдачи ЕГЭ

Подростки, при сдаче ЕГЭ, используют вымышленные цитаты президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку. По словам школьников, так они получают высокие баллы. О появлении нового способа хорошо сдать ЕГЭ сообщил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.
«Молодцы школьники, если они придумали и идут на такую хитрость, решая свою задачу — показать наилучший результат. Это тоже надо иметь мозги, чуйку политическую», — заявил Нилов в разговоре с «Ридусом». Депутат, который ранее выступал за отмену ЕГЭ, утверждает, что случаи с фейковыми цитатами подтверждают вредность данной системы экзаменов для образования.
В telegram-канале «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ» были опубликованы советы о том, что использование выдуманных цитат Путина может положительно сказаться на оценке сочинения. Автор канала утверждает, что эксперименты последних лет показывают, что экзаменационные работы с упоминанием президента оцениваются выше. Согласно «Поступашкам», такой подход используется в сочинениях на ЕГЭ уже не первый год и приносит выпускникам высокие баллы.
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